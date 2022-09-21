「日行萬步」挑戰10月接受報名　日行8000步可獲獎

為推廣步行帶來的健康益處，衛生署今日(21日)表示與職業安全健康局合辦「日行萬步」活動下的步行挑戰，報名日期由10月5日開始至31日，挑戰時段於11月進行，市民能以工作機構(包括自僱人士)或個人名義參加，達到平均每日步行8,000步(即日行萬步目標的八成)的個人參加者和表現優秀的參加機構將會獲獎，名額有限，先報先得。

盼日行步數提升至1萬步

衛生署指，政府在2018年推行《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》，設下9項於2025年前達到的本地目標，其中一項為降低本地人口體能活動不足的普遍率，在新冠疫情下，署方仍致力以各種方法應對非傳染病，當中亦以此為目標，又說步行是一種簡單的體能活動，又可帶來很多健康益處，例如改善心肺功能、強化肌肉以及紓緩焦慮、抑鬱及減低患上長期病患的風險。署方補充，成年人可根據自己的身體狀況、能力、節奏和個別情況，將日行步數的目標逐漸提升至1萬步，認為即使達不到該目標，多步行總比坐着好。

有興趣參與挑戰的工作機構和個人可於10月5日起透過活動官方網站報名，活動的官方網站將稍後在衛生署「活出健康新方向」網站公布，參加者須使用手機應用程式記錄挑戰時段內的累積步數，並將數據同步連結至活動的指定網上平台。

步行挑戰的詳情如下：