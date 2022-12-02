《明報》刊曾志豪評論質疑為何愛國學生也變「黑暴」　保安局批混淆視聽

保安局表示，對《明報》有關網上號召示威活動的混淆視聽評論深表遺憾，指《明報》今日(2日)刊登一篇由曾志豪撰寫題為「為甚麼愛國學生也變『黑暴』？」的評論，稱作者將香港近日有人在網上號召以紀念烏魯木齊事件為名、試圖煽動針對中央的活動，與內地發生的一些事情刻意混為一談，混淆視聽，淡化在香港出現的不穩定徵兆，容易令市民降低對被煽動參與涉嫌危害國家安全活動的警覺性，對此深表遺憾。

批作者質疑鄧炳強警示 淡化港出現不穩定徵兆

保安局發言人續稱，保安局局長鄧炳強日前清楚指出，有關活動經網上號召，在不同社交平台，包括一些以反華為主的社交平台內策動，有高度組織性，一些2019年「黑暴」出現過的積極分子亦參與其中，市民切勿被煽動參與。發言人說，市民有知情權，保安局亦有責任告知市民其掌握的情況，保障市民安全，批評作者曾志豪漠視有關事實，甚至質疑有關觀察和警示，在文中刻意淡化本地社會出現的不穩定徵兆，無視市民被唆擺煽動參與涉嫌危害國家安全活動的後果，令人遺憾。

發言人表示，作者曾志豪已離開香港，市民特別是年輕人，務必要提高警覺，認為因為有些人死心不息，經常想危害國家安全和香港安全，或現正在外享受出賣香港及國家而得到的政治紅利，市民不得不提防。