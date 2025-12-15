熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-15 15:04:11

「易通行」及港珠澳大橋3.16起停用快易通ETC及VGoPAY繳費

分享：
20-3_2_0_0_0_0.jpg

「易通行」及港珠澳大橋3.16起停用快易通ETC及VGoPAY繳費。(資料圖片)

因應快易通有限公司宣布由明年316日起退出儲值支付工具業務，「易通行」及港珠澳大橋同日起，將停止接受以快易通電子道路收費系統（ETC）及VGoPAY電子錢包繳交隧道費及大橋通行費。使用「快易通」ETC的市民應盡快轉用其他自動付款方式，以繼續享用不停車繳費的便利。

「易通行」

署方呼籲使用「快易通」ETC繳費的用戶，盡快於「易通行」網頁或流動應用程式設定新的自動繳費方式，包括連結銀行戶口直接付款、以信用卡自動付款或從指定儲值戶口扣款，繼續享受「易通行」自動繳費的便利。

adblk5

如登記車主未有設定新的自動繳費方式，則需按法例要求在通過隧道的14個工作天內自行繳付隧道費，例如經「易通行」網站或流動應用程式內的電子支付方式繳付，或到便利店或「易通行」客戶服務中心以現金繳付。

逾期繳費可被徵收最高每程525元的附加費，而相關車輛或會不獲續牌及過戶。用戶如需協助，可致電「易通行」24小時客戶服務熱線3853 7333參閱相關教學短片

港珠澳大橋

港珠澳大橋通行費方面，有關用戶應透過「粵通卡」網站、其他本地合作銀行或到以下地點申請「粵通卡」服務，以繼續自動繳付大橋通行費：

  • 粵通卡客戶服務中心珠海營業廳；或
  • 廣珠西線南屏收費站高速公路服務點。

有關「粵通卡」申請安排的查詢，可致電快易通有限公司客戶服務熱線2627 8888

運輸署表示，一直與相關監管機構密切聯繫，並已要求快易通有限公司主動通知有關客戶並提供適切協助，確保客戶順利設定其他自動付款方式，以繳付隧道費及大橋通行費。有關市民應留意該公司網頁的公布。

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 