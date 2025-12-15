「易通行」及港珠澳大橋3.16起停用快易通ETC及VGoPAY繳費

因應快易通有限公司宣布由明年3月16日起退出儲值支付工具業務，「易通行」及港珠澳大橋同日起，將停止接受以快易通電子道路收費系統（ETC）及VGoPAY電子錢包繳交隧道費及大橋通行費。使用「快易通」ETC的市民應盡快轉用其他自動付款方式，以繼續享用不停車繳費的便利。

如登記車主未有設定新的自動繳費方式，則需按法例要求在通過隧道的14個工作天內自行繳付隧道費，例如經「易通行」網站或流動應用程式內的電子支付方式繳付，或到便利店或「易通行」客戶服務中心以現金繳付。

逾期繳費可被徵收最高每程525元的附加費，而相關車輛或會不獲續牌及過戶。用戶如需協助，可致電「易通行」24小時客戶服務熱線3853 7333或參閱相關教學短片。

港珠澳大橋

港珠澳大橋通行費方面，有關用戶應透過「粵通卡」網站、其他本地合作銀行或到以下地點申請「粵通卡」服務，以繼續自動繳付大橋通行費：