易通行｜東隧周日早上5時起實施　凌晨4時封閉1小時 (更新)

【16:15更新】 運輸署今日下午(24日)交代周日(27日)在東區海底隧道(東隧)實施「易通行」不停車繳費安排，東隧會在周日凌晨5時起實施「易通行」，到時東隧會在凌晨4時至5時封閉一小時，以作有關安排。同時，隨著「易通行」在年底於全港隧道陸續實施，署方指政府售賣的「預繳式隧道費代用券」將會停用，政府會在周日早上9時起在全港8個指定停車場，為市民辦理退款手續。

易通行｜「 預繳式代用券」將停用 8個停車場辦理退款

運輸署指，現時往香港方向和往九龍方向的收費廣場，各設有7條收費通道，在實施「易通行」後，往香港的收費廣場行車線會減至4條，往九龍的行車線會減至3條。東隧一帶的臨時交通安排，會在周日凌晨零時起分階段實施，凌晨4時前，收費廣場會分階段封閉部分行車線，當中將藍隧道周日凌晨零時起，會實施單管雙程行車，到周日凌晨4時至5時，東隧將會全線封閉1小時。

運輸署首席運輸主任何均衡指，隨著「易通行」在年底於全港隧道陸續實施，政府售賣的「預繳式隧道費代用券」將會停用，市民可在周日(27日)早上9時起在全港8個指定停車場，辦理退款手續，包括：

中環天星政府停車場

筲箕灣政府停車場

尖沙咀The One停車場

觀塘創紀之城6期停車場

黃大仙雙鳳街政府停車場

葵芳政府停車場

荃灣政府停車場

沙田希爾頓停車場

何均衡稱，申請人可預先填寫表格，並帶同隧道券去辦理退款，工作人員會用儀器核實隧道券，並以現金退款，若申請者要求退回較多或較大金額的隧道券，可預先聯絡承辦商，以便作出更合適的安排。

至於退款時限，署方指會直至明年6月30日、即「易通行」在所有政府收費隧道實施後半年才結束，認為有足夠時間給市民提出申請，呼籲市民毋須急於前往退款中心辦手續，暫時亦可繼續在大老山隧道和香港仔隧道使用隧道券。