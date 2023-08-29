「智慧工地安全」管理系統 列招標條款 房協︰準時交付同重視安全及質素

地盤意外頻生，為保工人安全，香港房屋協會年初開始將「智慧工地安全」管理系統(4S系統)列為招標條款之一，並率先在啟德地盤試用，當中工友載上裝有無線射頻辨識(RFID)標籤安裝頭盔，走近同裝有RFID重型機械附近並進入警戒範圍時，便會發出警報提醒操作員及工友，減低運作時盲點及可能出現潛在意外。房協稱，已進入建屋高峰期，在確保項目按計劃準時完成和交付的同時，更重視質素及安全故推出相關措施。

「智慧工地安全」管理系統(4S系統)是透過創新科技和通訊網絡，將地盤施工情況的數據傳送至中央管理系統，實時監察和分析，識別安全隱患。房協啟德1E1地盤今年3月率先試用4S系統，包括在地盤工友的頭盔上設有RFID標籤，同時亦在地盤重型機械，如剷車安裝RFID感應器。當感應器偵測到有工友的RFID標籤頭盔接近警戒範圍，剷車就會主動發出警報聲響，提醒操作員和有關工友，減低風險。

工人獲發頭盔及手錶內置感應器，進出地盤時戴上頭盔，除可自動輸入出席紀錄，系統亦供地盤主管透過平板電腦查看工友動態，以及其心跳、體溫等身體狀況。房協總監楊啟裕舉例，若有工友在炎夏下1小時無移動，或出現中暑，主管會主動派人查看。他補充，系統發現工人身體不適，主管亦應給予工人休息時間，望免除不幸意外發生。

為加強工友危機意識，房協亦要求承建商提供VR虛擬實境安全培訓，如加強培訓負責重型及高空吊運的人員，令工人感受遇意外時有否佩戴安全帶的分別，相信教育能起警惕作用，使他們提高安全意識。