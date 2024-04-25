「智方便」推新個人化平台　黃志光：可提示用戶交稅及續牌

政府有意成立「數字政策辦公室」，協調各部門推出更多數字服務。資訊科技辦公室總監黃志光接受商台訪問時談到智慧政府發展，他透露「智方便」平台正進行大型更新，擬推出全新個人化平台，獲得用戶授權後，於同一版面上整合用戶的個人化資訊和數據，並提供度身訂造的提示服務。

黃志光說，在核實身份後，經「智方便」授權不同部門和服務，既可以是每一次授權，亦可以是一次過授權，用家下次使用某個部門的服務，便可直接問不同機構索取數據。他指其實有很多特別的應用：「可以看到用戶正欠政府多少錢，例如交稅、差餉或水費，或者提示用戶有甚麼即將到期、要更新牌照，或者已預約的服務何時到期，全部都可以透過數據在這個平台上提供給大家。」

在數據互通方面，他指政府會推動搭建平台，除了要貫通不同技術和系統，亦要制訂標準格式，現時正建立及聯通各政府部門的「授權數據交換閘」，預料將接駁金管局的「商業數據通」，可讓商業機構在取得客戶授權下，向政府部門索取企業資料。

擬開放更多數據 激發經濟活動刺激 稅收

黃志光又指，市民需要具個性化的服務，單靠政府的單一平台未必能照顧所有群體的需要，故要善用業界的創意，政府要持續推動公營部門和機構開放數據讓企業免費應用，以帶動市場創造更多經濟活動，從而帶來很多經濟效益，最終政府會在稅收及業務活動方面得益。