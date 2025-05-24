「智方便」整合不同部門應用程式，料本年底可「一網通辦」

數字政策專員黃志光說，整合應用程式「智方便」作為「一網通辦」平台，市民毋須下載不同政府部門的應用程式，有信心今年年底能夠做到「一網通辦」。他指出，已有超過1,100項不同政府服務或表格放入「智方便」，遠超目標，未來如有任何新服務，「智方便」亦必須能夠支援。

黃志光在電台節目表示，「智方便」設有「小程序平台」的新功能，市民登入後，可直接使用不同政府部門的服務。至於會有多少個應用程式被下架，他表示，透過設有「小程序平台」後，希望推動部分部門將其使用量較低的應用程式下架，再轉移到「智方便」，目前仍有70多個應用程式運作中，目標在未來兩年，將當中一半轉移至「智方便」。