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2025-05-24 16:18:00

「智方便」整合不同部門應用程式　料本年底可「一網通辦」

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「智方便」整合不同部門應用程式，料本年底可「一網通辦」

「智方便」整合不同部門應用程式，料本年底可「一網通辦」

數字政策專員黃志光說，整合應用程式「智方便」作為「一網通辦」平台，市民毋須下載不同政府部門的應用程式，有信心今年年底能夠做到「一網通辦」。他指出，已有超過1,100項不同政府服務或表格放入「智方便」，遠超目標，未來如有任何新服務，「智方便」亦必須能夠支援。

黃志光在電台節目表示，「智方便」設有「小程序平台」的新功能，市民登入後，可直接使用不同政府部門的服務。至於會有多少個應用程式被下架，他表示，透過設有「小程序平台」後，希望推動部分部門將其使用量較低的應用程式下架，再轉移到「智方便」，目前仍有70多個應用程式運作中，目標在未來兩年，將當中一半轉移至「智方便」。

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無預計減省的工時

香港生成式人工智能研發中心早前開發了本地的生成式人工智能文書輔助應用程式「港文通」，黃志光說，所有政府部門和政策局都已參與相關測試，涉及超過15,000名不同職系員工，例如將文件撮要及做資料搜集。被問到預期減省到多少工時及提升工作效率，他表示，暫時沒有這個統計，重申首要目標是更普及推廣應用「港文通」。黃志光提到，以政府熱線1823為例，職員現時會以生成式人工智能初步撰寫回應，協助回覆查詢或投訴，至少減省三成的工時，可以更有系統地使用，在減少工序的同時毋須增加人手。

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原文刊登於 香港電台

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