「暴走團」殺入香港開大喇叭引側目 內地網民：丟人丟到香港去了(有片)

內地屢引發爭議的「暴走團」殺入香港，內地社交平台廣傳多段影片，顯示「暴走團」現身西九文化區徒步和做伸展運動，沿途大聲播放音樂影片，不少內地網民慨嘆香港失陷「丟人丟到香港去了」，批評擾民製造噪音。

「暴走團」為健身徒步團，在內地多為中老年人組成，當中以大媽為主，他們集體在公園或馬路徒步，通常會有領隊持旗子，後面跟著穿著統一服裝的人，會放著大聲的音樂、步伐整齊的一起快速行走，一邊做動作，由於音樂噪音及霸佔公共空間，不時發生與路人爆發爭執衝突的事情，而被戲稱為「暴走團」，有內地網民稱是繼廣場舞後最令人困擾的健身方式。今年7月，遼寧更有出任務的消防車及救護車被「暴走團」阻礙事件發生。

內地社交平台近日流傳多條影片，顯示大批穿著藍色團體服的中老年人，本月10日由深圳出發來到香港參加「暴走活動」。他們在西九文化區、麥理浩徑等地列隊徒步及做伸展運動，由於沿路播出音量巨大的音樂伴行，惹來旁邊市民及遊客側目，不過亦有外籍女子好奇之下「加入」隊尾，模仿有關動作。

不少內地網民看到影片留言：「丟人丟到香港去了，音響開那麼大，不擾民？」、「在國內周圍霸小區休憩地方，霸球場，霸廣場，霸公路；乞人憎到冇人有。E+又去香港顯眼世界」、「噪音污染惹人煩」、「放着大喇叭跳操，擾民製造噪音，心態實在令人費解！」、「一道奇醜無比的風景」、「我怎麽記得香港這種集體活動沒有報備是要被罰款的？」。