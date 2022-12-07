(更新) 渣打信用卡疑集體被盜用 渣打：核實後將主動安排退款

渣打信用卡疑被集體盜用，有用戶無故出現多筆海外消費紀錄。 (網上圖片)

【22:46更新】消委會回應

就有銀行客戶信用卡懷疑被盜用一事，消委會表示，周二至三(6至7日)共接獲4宗涉及信用卡懷疑被盜用之投訴個案，現正與相關銀行聯絡，並會盡力調停。



消委會提醒，如發現信用卡有異常交易，應向信用卡中心查證。此外，消費者亦可善用香港警務處之「防騙視伏器」搜尋可疑之網絡陷阱，只須在「防騙視伏器」輸入相關平台帳戶名稱或號碼、收款帳戶、電話號碼、電郵地址、網址等，以評估詐騙及網絡安全風險。



消費者如懷疑信用卡被盜用，應盡快致電信用卡報失，如遇線路繁忙，可嘗試其他途徑，例如電郵或其他書面方式通知信用卡中心，並保留紀錄作憑據。

【22:00更新】渣打香港更新回應

渣打香港表示，知悉部份客戶信用卡出現未經授權之信用卡交易，現正積極跟進，未有證據顯示個人資料外洩。客戶受信用卡退款保障，所有經銀行核實的非授權信用卡交易，銀行將主動安排退款，持卡人毋須承擔責任。渣打香港呼籲客戶不用急於致電銀行或到網上理財提出查詢。

【21:00更新】香港電腦保安事故協調中心回應

就有報道指有信用卡大規模被盜用，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心提醍用戶：

應該：

用戶如發現有可疑的交易，立即聯絡發咭銀行停用信用卡；

收到可疑電郵或SMS，應先向官方渠道查詢及核實；

保留可疑交易紀錄作申訴(例如 SMS、電郵等訊息)。

不應該：

向任何人泄露一次性驗證密碼；

向不明來源發送者提供任何信息；

存儲信用卡資料在瀏覽器、商戶網頁或流動應用程式內；

隨便點擊來歷不明的連結或附件。

中心又指，市民如欲向HKCERT報告與資訊保安相關的事故，例如惡意程式、網絡釣魚、阻斷服務攻擊等，可以透過網上表格：https://www.hkcert.org/zh/incident-reporting 報告事故。如有其他疑問，歡迎電郵至 [email protected] 或致電24小時熱線 8105 6060 與HKCERT聯絡。

簽賬數美元至數十美元不等

渣打信用卡疑集體被盜用，有市民有不知情下被簽賬10多次，每次數美元至數十美元不等。有被盜用信用卡的用戶致電渣打銀行客戶服務熱線求助，但超過一小時仍沒有人接聽。

渣打銀行回覆查詢指，一直有監察可疑信用卡的系統及機制，近日發現相關交易有上升趨勢，因此，除了就「毋須出示信用卡」之交易，向持卡人發出提示訊息外，已立刻加強相關的監察系統及保障客戶的措施。

倘發現未經授權交易可封鎖信用卡

渣打又指，如客戶發現未經授權交易，可於網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡，以及於一個月內為已入賬的信用卡交易提出爭議請求，渣打會聯絡客戶跟進，及按機制進行調查。若確定並非持卡人授權的交易，持卡人毋須承擔責任。

至於有客戶致電服務熱線或需等候較長時間，渣打對受影響之客戶致歉。

首9個月警接339宗信用卡盜用案件

而警方於今年首9個月接獲339宗「網上信用卡盜用」案件，損失金額共500萬元；金管局於今年首10月亦收到307宗有關信用卡未經授權交易的投訴。

財經事務及庫務局長許正宇昨回覆立法會質詢指，如在有使用信用卡組織額外認證安排的商戶交易，發卡銀行會向客戶發出一次性密碼，通過認證後交易才能完成；但若商戶沒有使用相關額外認證安排，客戶則不會收到一次性密碼，但當遇有爭議交易時，商戶須承擔責任及財務損失。他提醒，公眾在使用網上銀行服務進行交易時，必須妥善保管和處理個人敏感資料和認證密碼。