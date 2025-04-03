「有求必送！」嗌Lalamove放得入車 幾「爆」都送貨 而家Call車出Post 仲贏10萬港元巨禮

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盤點五大港人爆趣訂單 最重竟然係？ 香港人一向追求效率，如何善用一天內的每分每秒，早已成為不少港人的生活課題！隨著科技發展，手機已成為管理日常生活的得力助手，全天候即時送貨平台Lalamove透過手機app以及後台強大精準的運輸配對系統，為港人提供快速、靈活、經濟的送貨服務，幫助大家大幅提升「衣食住行」的效率。Lalamove最新公布「五大港人爆趣訂單」，根據平台過去一年的訂單數據，展示平台如何幫助香港人活出高效的生活方式，同時揭開每張送貨訂單背後的奇趣故事，發揮Lalamove「有求必送」的精神。 以下為「五大港人爆趣訂單」： ● 爆「重」訂單：剛拆落之擁有58年歷史舊式霓虹燈招牌 (重達850公斤，相當於運送6台電動電單車) ● 爆「分貝」訂單：金剛鸚鵡1隻 (一邊運送一邊高歌) ● 爆「貼身」訂單：紙底褲60條及情趣用品1件 (人有三急！？) ● 爆「生猛」訂單：新鮮海魚1條 (水池流來流去，超生猛) ● 爆「急」訂單：過江龍 (十萬火急) 無論是運送充滿保育價值的850公斤舊式霓虹燈招牌、到魚場直送的生猛游水海鮮，甚至是需加急送到家中的情趣用品，Lalamove擁有覆蓋全港的龐大司機網絡及各式各樣的車型，用戶只需簡單一click送貨，即時有求必應，享受快速、靈活可靠的送貨服務，以滿足不同需求。