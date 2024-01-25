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2024-01-25 08:00:00

「有波齊齊踢」慈善電影《上半場》計劃暑假開拍 幫助基層兒童實現足球夢

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「有波齊齊踢」慈善電影《上半場》計劃暑假開拍 幫助基層兒童實現足球夢

「有波齊齊踢」慈善電影《上半場》計劃暑假開拍 幫助基層兒童實現足球夢

體育運動不僅可以強身健體、培養鬥志，還可以代表香港在國際舞台上揚威。電影《上半場》於上週三（1月17日）在朗豪坊舉辦了《上半場》與「有波齊齊踢」的電影發布會，由黃柏基導演、郭逸材編劇、女主角梁詠琪（Gigi）、「有波齊齊踢」創辦人陳坤希小姐，以及多位參與了《上半場》試鏡的「有波齊齊踢」孩子們共同出席啟動禮，定於今年暑假開始拍攝。

 

「有波齊齊踢」活動極具多元化

非牟利慈善計劃「有波齊齊踢」由易希堂創辦人陳坤希小姐（新派玄學家）創立，自2020年以來所籌得的善款，為基層學童提供每週一次的有系統及專業的足球訓練。在去年年尾，「有波齊齊踢」舉辦了粵港澳青少年足球交流賽，旨在拉近兩地學童之間的距離，提升粵港澳地區青少年的足球技術，同時幫助他們建立自信和多元化發展。而過去三年中，共有50位5至10歲的學童得以圓夢。

陳坤希小姐：學童藉著參與「有波齊齊踢」發掘個人技能、強化身心，追尋足球夢想，看到他們有所進步，坦言十分感動。

陳坤希小姐：學童藉著參與「有波齊齊踢」發掘個人技能、強化身心，追尋足球夢想，看到他們有所進步，坦言十分感動。

「有波齊齊踢」創辦人陳坤希小姐表示，學童們自參加了「有波齊齊踢」活動後，變得更開朗和積極，甚至在學業上也取得了長足的進步，尤其是在他們最感困難的英文科目上取得了優異成績。不僅幫助學童們學會如何妥善安排體育和學業時間，還促進了他們的全面發展。

「臨時劫案」電影優先場為「有波齊齊踢」籌款

「臨時劫案」電影優先場為「有波齊齊踢」籌款

同日於朗豪坊舉辦了「臨時劫案」電影的優先場，全場座無虛席，並成功籌得六位數字的善款。扣除相關成本後，所得將用於資助2024年「有波齊齊踢」的足球訓練經費及粵港澳大灣區的交流費用。贊助商包括中啟國際物流集團有限公司、三木運輸有限公司、鴻圖工程（香港）有限公司、港基鵬業工程有限公司、Spirit Interior Design及溫楊候律師事務所。

 

電影《上半場》受「有波齊齊踼」啟蒙 傳遞正面追夢訊息

電影公司及掌賞綜藝集團受「有波齊齊踢」活動啟發，決定把「有波齊齊踢」的理念，以及創辦人陳坤希小姐的真實故事，拍成一部電影。陳坤希小姐指，自己身為一名玄學家，受到《易經》中“自強不息，厚德載物”的啟發。玄學的傳統智慧強調個體與社區及社會的聯繫與責任。她認為，通過積極參與社區活動、無私地提供幫助和服務，以及關注弱勢群體的需求，玄學能夠促進社區的凝聚力，並改善整個社會的福祉。

 

梁詠琪今暑假感動出演電影《上半場》女主角

在這次簡單而隆重的啟動儀式上，孩子們將他們最喜歡的足球送給了Gigi，為現場增添了歡樂與正能量。

在這次簡單而隆重的啟動儀式上，孩子們將他們最喜歡的足球送給了Gigi，為現場增添了歡樂與正能量。

電影《上半場》女主角梁詠琪Gigi認為，擁有夢想可推動小朋友努力向前，希望每一個於追夢的道路上，以自身的能力範圍內，也鼓一鼓勵身邊的朋友，幫助他人完成夢想。

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「有波齊齊踢」兼易希堂創辦人陳坤希小姐

「有波齊齊踢」兼易希堂創辦人陳坤希小姐

創辦人陳坤希小姐有望透過電影《上半場》，將愛心慈善形式傳遞至更多人，共同幫助有需要的新一代，讓他們在快樂中健康成長。

 

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