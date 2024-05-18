有片｜輕鐵鍾屋村站出軌　車身搖晃冒白煙入月台　貨車司機疑跌木板落路軌涉危駕被捕 (更新)

【17:07更新】新增貨車司機涉危駕被捕 輕鐵鍾屋村站今早(18)有列車脫軌，4條路綫需改道，到中午12時許，輕鐵服務逐步回復正常。港鐵在處理事件期間，安排了免費接駁巴士行走來往洪天路緊急月台至兆康，接載受影響車站的乘客，並加派人手協助乘客。警方調查後懷疑有貨車木板跌落車軌導致今次意外，拘捕一名貨車司機，涉嫌危險駕駛。 網上流出一段長約3分半鐘的片段，可見涉事輕鐵兩卡車廂在駛進鍾屋村站時，車速緩慢，而且左搖右擺，車身冒出白煙，車頭顯示屏就亮著「回廠」字眼，同時或因脫軌關係，畫面聽到當金屬轆與地面磨擦時，傳出刺耳聲音，最終列車駛進月台停下來。

拍片者：好臭 拍片者表示，列車入站時已經將閘「撞爛咗」，又形容月台四周「好臭」，又指列車駛進月台時，撞毀部分月台與車廂之間空隙的黃色膠條，指「明顯見到第一卡同第二卡高度唔一致，呢一卡(第二卡)係高啲，前面係矮一截。」直指車頭「冧咗」。不久後月台廣播宣布因受事故影響4條路線將有3分鐘延誤。 港鐵：涉路軌上外來物 事後在早上約9時25分，港鐵指，一列正在返回屯門車廠的不載客輕鐵兩卡車，在駛至鍾屋村站附近時，懷疑路軌上有外來物，導致首卡車車底的其中一個轉向架(bogie)偏離路軌。行經該站的4條輕鐵綫受影響，包括610綫，614綫，615綫及751綫改道駛，不停藍地站至洪水橋站。相關路段的輕鐵列車服務於12時42分逐步恢復正常。

港鐵指，初步調查顯示，涉事輕鐵當時有按照交通燈號行駛，並且沒有超速，事故涉及路軌上外來物。港鐵已就事件報警，並會進一步調查事故原因。

港鐵安排免費接駁巴士 【11:30更新】港鐵今早(18日)宣布，輕鐵鍾屋村站附近發生事故，附近服務需要暫停。據悉事故由於有列車脫軌，車上沒有載客，無人受傷。至早上11時，工程人員已把兩卡列車分開，現正檢查列車及相關設備，並會擺正涉事轉向架，之後準備拖走列車。港鐵人員正努力處理，希望盡快恢復服務。初步懷疑事故涉及路軌上外來物，港鐵會調查事故原因。