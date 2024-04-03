熱門搜尋:
花蓮地震 杜拜王子 垃圾徵費 結業潮 Blue Coast 八達通全國通 華富邨重建 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-04-03 11:10:00

「杜拜王子」據報曾在菲律賓做歌手　藝名叫Alira (有片)

分享：
「杜拜王子」據報曾在菲律賓做歌手，藝名叫 Alira。圖左「杜拜王子」阿里，圖右歌手Alira。

「杜拜王子」據報曾在菲律賓做歌手，藝名叫 Alira。圖左「杜拜王子」阿里，圖右歌手Alira。(資料圖片/網上圖片)

阿聯酋杜拜王子阿(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)早前擬來港以5億美元設立家族辦公，獲港府高規格歡迎，惟啟動前一日稱有急事要返回阿聯酋須押後儀式，其後其家族辦公宣布「王子」將於5月再來港開辦公室，強調在港的營運會按計劃進。原以為事件已塵埃落定，怎料又有新發展。有報道引述消息指，「杜拜王子」曾在菲律賓以歌手身份出道，藝名叫 Alira

圖為歌手Alira在2020年世界博覽會的演出。(網上截圖) 阿里(左)與麥懿睿(右)在杜拜簽署註冊家族辦公室文件。(家族辦公室提供) 「杜拜王子」阿里3月26日與恒生大學簽署合作備忘錄。(恒生大學圖片) 圖為歌手Alira在2021年專輯《Take Flight》的官方宣傳照。(網上圖片) 圖為歌手Alira在2020年杜拜世界博覽會的演出。(網上截圖) 圖為歌手Alira在2020年杜拜世界博覽會的演出。(網上截圖)

「王子」與Alira有著驚人相似

根據《南華早報》引述兩個消息來源，指「杜拜王子」曾在菲律賓以歌手身份出道，藝名叫 Alira，指「王子」與「Alira兩個人的身份之間有著驚人的相似之處。目前 Alira 的社交平台FBIG和網站均已關閉，惟在網上仍可搜尋到Alira活躍時的資料，到去年7月，他仍然有以Alira的身份接受當地傳媒訪問，惟Alira之後似乎無做歌

翻查資料，「杜拜王子」在去年5月註冊「杜拜王子」的官方網址，同年8月註冊LinkedIn賬號，到去年12月開始頻繁訪港並宣布要來港設立家族辦公室。另外，《南華早報》早前引述阿聯酋駐港大使館，確認「杜拜王子」確實來自杜拜酋長的家族，但據知情人士指，他只是該家族的遠親

有本地媒體根據人面識別技術網站pimeyes分析多張「杜拜王子」的照片，能搜尋出假聲男高音歌手Alira的相片。對比兩人的樣子、接受訪問時講英文的語氣和口音，報道指竟然發現是同一人。

Ad Block

據報亦自稱「內部審計員」  上環辦公室已撤走畫像

另外，《南華早報》引述2021年12月「杜拜王子」的訪談，以及2022年11月菲律賓廣播公司GMA News的報道，指「王子除了是歌手」，還是一名「政府機構的內部審計員」(internal auditor at a government agency)。《南早》引述「王子」訪談的一段話：「擔任內部審計員對我來說有點無聊，但事實上，我更喜歡唱歌，因為它能與人們產生連結，而且我是一個喜歡與人交流的人，我希望能幫助其他人發現自己的光芒，為他們照亮道路。」據指「杜拜王子」上環辦公室已經撤走了畫像。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受