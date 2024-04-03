「杜拜王子」據報曾在菲律賓做歌手　藝名叫Alira (有片)

阿聯酋杜拜王子阿里(Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum)早前擬來港以5億美元設立家族辦公室，獲港府高規格歡迎，惟啟動前一日稱有急事要返回阿聯酋須押後儀式，其後其家族辦公室宣布「王子」將於5月再來港開辦公室，強調在港的營運會按計劃進行。原以為事件已塵埃落定，怎料又有新發展。有報道引述消息指，「杜拜王子」曾在菲律賓以歌手身份出道，藝名叫 Alira。

「王子」與 Alira 有著驚人相似 根據《南華早報》引述兩個消息來源，指「杜拜王子」曾在菲律賓以歌手身份出道，藝名叫 Alira，指「王子」與「Alira」兩個人的身份之間有著驚人的相似之處。目前 Alira 的社交平台FB、IG和網站均已關閉，惟在網上仍可搜尋到Alira活躍時的資料，到去年7月，他仍然有以Alira的身份接受當地傳媒訪問，惟Alira之後似乎無做歌手。

翻查資料，「杜拜王子」在去年5月註冊「杜拜王子」的官方網址，同年8月註冊LinkedIn賬號，到去年12月開始頻繁訪港並宣布要來港設立家族辦公室。另外，《南華早報》早前引述阿聯酋駐港大使館，確認「杜拜王子」確實來自杜拜酋長的家族，但據知情人士指，他只是該家族的遠親。 有本地媒體根據人面識別技術網站pimeyes分析多張「杜拜王子」的照片，能搜尋出假聲男高音歌手Alira的相片。對比兩人的樣子、接受訪問時講英文的語氣和口音，報道指竟然發現是同一人。