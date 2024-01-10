《東張西望》追訪屯門大媽賣唱團 老翁襲擊攝製隊「見血」：你唔收機一定無命

無綫節目《東張西望》一連兩晚追訪屯門公園有大媽表面賣唱，卻與捧場男長者有「異常」親密接觸，疑有不道德交易。昨晚播出的最新一集更有警員「掃場」，一眾大媽及支持者雞飛狗走逃去。期間，一名71歲老翁護花心切，上前阻止攝製隊拍攝，更出言恐嚇「你唔收機一定無命」及襲擊男工作人員，流血收場報警處理，最終老翁被捕，正保釋候查。 與男長者有「異常」親密接觸 節目早前提到屯門中山公園有10至20名大媽開檔唱歌，吸引近百名男長者叔伯到場聽歌，更會當眾拖手、坐大腿、頭貼頭，行為親密。有街坊投訴噪音問題影響日常生活，甚至帶著小朋友都不敢經過天橋。

大媽受訪大爆「上埋床都有」 有大媽主動受訪時大爆「我哋都係娛樂長者同啲退休人士，佢哋無嘢做嚟聽唱歌；有摸手仔腳仔，嗰啲收幾百蚊，幾千蚊都有；攬攬錫錫都有啦，上埋床都有」。 警接噪音投訴到場 「日日都要過嚟服侍佢哋」 攝製隊深入公園追訪時，巧遇警方接到投訴到場，大媽和一眾叔伯即時雞飛狗走四散，有警員向攝製隊透露「呢班人日日喺到載歌載舞，製造噪音同搞到污糟邋塌，日日都要過嚟服侍佢哋。我哋接投訴係噪音，其他無理」。

攝製隊人員被抓傷流血 拍攝期間一位男長者突行近攝製隊，恐嚇指「你唔收機一定無命」，隨後更指「我已經影咗你相啦」、「差人走咗啦，人哋（大媽）走咗就算啦」。期間他突然襲擊攝製組，女主持即大叫「報警」，及後他又襲擊另一名工作人員及拍打攝影機，有工作人員被抓傷流血。 最終攝製隊合力把大叔圍住，他一度指「我偷渡來的」、「你不要放上網」、「我殺人放火啊?」，及後他關心被他所傷的工作人員「你消一消毒穩陣啲」，又稱「唔好意思抓傷你」。警方到場調查後，他被帶上警車。警方事後回覆指該名71歲姓劉老翁已保釋候查。