林世雄赴湛江考察 探討兩地物流合作機遇及航運發展

運輸及物流局長林世雄今日(5日)在湛江進行考察，了解粵西在物流領域上的最新情況。他昨午(4日)在廣州出席粵港交通工作專班會議後，乘坐高鐵轉往湛江訪問，探討港湛兩地在物流合作的機遇，積極推動香港在物流及航運方面的發展。

今早與湛江市長曾進澤會面

林世雄今早先到訪湛江港及湛江綜合保稅區，聽取有關港口及保稅區運作的介紹，了解湛江港海鐵聯運營運模式以及保稅區如何透過運用大數據提升信息系統，加速貨物流轉，便利通關。他其後到訪一間廣東省龍頭冷鏈物流公司，參觀園內先進設備。