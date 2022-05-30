林鄭月娥稱須加強下一代國家觀念　需從學校教育開始

林鄭月娥指礙於地緣政治的影響，以及本地反中亂港分子的干擾，《香港國安法》自實施以來，仍有人誤解或故意誤導，亦有不少西方國家惡意攻擊。要深化香港市民尤其下一代對法治的重視和對《基本法》和《香港國安法》的認識，必須從學校教育開始，而教師就擔當至為重要的啓蒙角色。

林鄭： 共同維護香港法治和國家安全

行政長官林鄭月娥在一個教師培訓課程開課禮上致辭時表示，香港市民尤其下一代，必須正確掌握立法背後的憲制和法律理據，以及其貫徹「一國兩制」方針的體現，共同維護香港法治和國家安全。為了防範非法甚至危害國家安全的行為，必須加強關注下一代的國家觀念、價值觀和公民責任心。作為教育質素的倡導者和把關人，特區政府更是責無旁貸，須及時檢視和改善政策措施，對症下藥，為香港教育正本清源。

新學年起所有官立教師須通過 《基本法》測試

她又指，教師是學生的楷模，必須對於《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全及法治精神等概念有正確的理解。她提到，由9月新學年起，要求所有公營學校新聘任的教師必須在《基本法》測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。為了加深教師對教學內容的理解，本學年全面開展國家安全教育，教育局除了向學校發布課程框架等指引性文件外，更為全港每間學校舉辦到校工作坊。