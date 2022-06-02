「樂善端陽慶回歸」 運輸及房屋局蘇偉文副局長於荃灣象山邨「樂屋」派發禮物包

2022年是中華人民共和國香港特別行政區成立25周年的大日子，為慶祝這個重要日子，九龍樂善堂於5月28日(星期六)上午舉行「樂善端陽慶回歸」活動，動員數百名義工，到各區派發共逾1,200多個「慶回歸端午禮物包」，其中居住於樂善堂過渡性社會房屋「樂屋」的500多戶基層家庭也是受惠者之一。

荃灣象山邨「樂屋」是樂善堂最新的過渡性社會房屋項目，在運輸及房屋局支持下，於2022年5月下旬正式投入服務，樂善堂很榮幸邀請到運輸及房屋局副局長蘇偉文博士BBS太平紳士及黃永雄項目總監，連同樂善堂陳健平主席BBS太平紳士及温文蕙副主席，於荃灣象山邨「樂屋」一同參與「樂善端陽慶回歸」活動，派發禮物包予基層家庭。眾嘉賓先進行簡單儀式，一同將愛心圖案貼上背景版，寓意將愛心通過端午佳節傳揚開去。

儀式完結後，一眾嘉賓派發「慶回歸端午禮物包」予基層家庭及附近長者，逾194戶家庭受惠，共賀端陽。受惠家庭收到禮物包都表示非常高興，可以一同感受回歸及節慶的喜悅。

樂善堂表示在中央的支持及香港特別行政區政府的安穩管治下，香港定必團結一致，扶貧助弱，齊心衝破疫境，邁向更美好的未來!