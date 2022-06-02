「樂善端陽慶回歸」 運輸及房屋局蘇偉文副局長於荃灣象山邨「樂屋」派發禮物包

2022年是中華人民共和國香港特別行政區成立25周年的大日子，為慶祝這個重要日子，九龍樂善堂於5月28日(星期六)上午舉行「樂善端陽慶回歸」活動，動員數百名義工，到各區派發共逾1,200多個「慶回歸端午禮物包」，其中居住於樂善堂過渡性社會房屋「樂屋」的500多戶基層家庭也是受惠者之一。
荃灣象山邨「樂屋」是樂善堂最新的過渡性社會房屋項目，在運輸及房屋局支持下，於2022年5月下旬正式投入服務，樂善堂很榮幸邀請到運輸及房屋局副局長蘇偉文博士BBS太平紳士及黃永雄項目總監，連同樂善堂陳健平主席BBS太平紳士及温文蕙副主席，於荃灣象山邨「樂屋」一同參與「樂善端陽慶回歸」活動，派發禮物包予基層家庭。眾嘉賓先進行簡單儀式，一同將愛心圖案貼上背景版，寓意將愛心通過端午佳節傳揚開去。
儀式完結後，一眾嘉賓派發「慶回歸端午禮物包」予基層家庭及附近長者，逾194戶家庭受惠，共賀端陽。受惠家庭收到禮物包都表示非常高興，可以一同感受回歸及節慶的喜悅。
樂善堂表示在中央的支持及香港特別行政區政府的安穩管治下，香港定必團結一致，扶貧助弱，齊心衝破疫境，邁向更美好的未來!
樂善堂自2017年起，由香港特別行政區政府運輸及房屋局支持下，推出過渡性房屋項目「樂屋」，幫助輪候公屋至少3年或以上的基層家庭改善居住環境。樂善堂至今已營運8個過渡性房屋項目，當中包括翻新唐樓單位、改建校舍、以組裝合成法興建房屋以及運用酒店作過渡性房屋，提供555個單位，已支援逾600戶家庭。預計兩年內繼續投入不同過渡性房屋項目，包括改裝西區20個唐樓單位、彩虹彩興路興建組合屋、大埔黃魚灘興建組合屋項目等，預計投入多1,588個過渡性房屋單位予基層住戶，幫助有需要人士。
荃灣象山邨社會房屋項目前身為荃灣信義學校，學校樓高7層，改建後提供145個過渡性房屋單位，包括3人單位、4人單位及地下設2個無障礙單位，面積約18至28平方米，預計受惠人數約500人。校舍改裝優點是窗戶足夠，樓底較高，採光度和通風充足。另學校原裝已備基本水電等裝置，省卻大規模水電裝設之時間和成本。此外，項目對開已是主要交通樞紐，備有巴士和專線小巴公共交通工具，方便居民出入。項目附近亦有食肆和商店以便居民起居飲食，對開的籃球場亦可以成為了居民的康樂和休憩設施。
「九龍樂善堂」簡介
樂善堂成立於1880年，服務香港逾142年，乃本港歷史最悠久的慈善團體之一，向以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨。現時樂善堂轄屬單位逾60多個遍佈港九新界，致力為公眾提供全面及優質的醫療、教育、安老及社會福利等服務。
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