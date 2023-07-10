「樂聚維港嘉年華」續上演 市民︰體感及氣氛均熱爆

樂聚維港嘉年華(Harbour Chill Carnival)昨(9日)第二日於灣仔海濱舉行，市民及旅客可免費入場參加。焦點活動之一「維港水上音樂會」，旅發局以躉船打造水上舞台，10日演出期，共上演20場音樂會，供成功搶飛的市民與來自兩岸三地及海外的歌手樂團會面。但酷熱天氣警告下，即使晚上氣溫仍高逾攝氏30度，室外活動倍感辛苦，有旁晚到場的觀眾表示，觀眾席直接受陽光照射，置身其中猶如焗爐，認為營辦方可在觀眾席增設更多吹風機；又指自己雖已搶到第二場音樂會，但會考慮是否再參與。

由旅發局舉辦的「樂聚維港嘉年華」由7月8日起，一連五個周六及日，合共10日，在灣仔海濱包括水上運動及康樂主題區、HarbourChill 海濱休閒站，以及灣仔臨時海濱花園舉行。會埸內有滑板極限運動表演、街頭表演以及升級版「幻彩詠香江」，休憩區亦提供盛夏飲品小食，讓遊人又食、又睇、又玩。

另外，早前已在旅發局電子平台取得門票的市民，更可以到「維港水上音樂會」免費睇來至兩岸三地及海外的歌手樂團精彩演出。局方預料每場可容納2,500名觀眾，當中八成預留予本地居民於6月27日及7月17日，經旅發局電子平台「搶飛」，每個帳戶最多可領4張。