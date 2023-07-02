段崇智率中大高層代表團訪京三日 簽四項合作協議 深化合作培養國際人才

香港中大校長段崇智與國家教育部副部長陳杰會談

中文大學校長段崇智率領高層代表團於6月28至30日出訪北京，代表團拜會了十一個中央部委和機構，亦與不同夥伴機構簽署了四項合作協議，包括中大與故宮博物院簽署了合作意向書及「宋拓魅力—碑帖珍本特展」展覽協議；與北京市人才工作局簽署合作交流備忘錄；並與國家（中關村）火炬科創學院簽署合作交流備忘錄，有利於鞏固緊密夥伴關係，開展多方位未來合作。

崇智邀請各方代表蒞港參加六十周年校慶活動 為期三日的訪問順利結束，段崇智表示:「我們在疫後三年首次率團赴京，取得豐碩成果。訪問期間向各部委介紹港中大五年策略計畫的進展、與內地的合作規劃，並成功爭取各代表與港中大攜手加強學術、科研交流，深化產學研發展。香港中大將充分發揮背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，積極融入國家發展大局，推動實現港中大2021-2025年策略計畫，攜手各方取得更大成績、創造更多突破，培養更多高端專業人才，實現港中大『融匯中國與西方』的使命。」今年是港中大成立六十周年，段崇智邀請各方代表蒞港參加六十周年校慶活動，共慶鑽禧年，同賀新里程，實現「甲子連心，任重致遠」的願景。