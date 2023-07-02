段崇智率中大高層代表團訪京三日 簽四項合作協議 深化合作培養國際人才

中文大學校長段崇智率領高層代表團於6月28至30日出訪北京，代表團拜會了十一個中央部委和機構，亦與不同夥伴機構簽署了四項合作協議，包括中大與故宮博物院簽署了合作意向書及「宋拓魅力—碑帖珍本特展」展覽協議；與北京市人才工作局簽署合作交流備忘錄；並與國家（中關村）火炬科創學院簽署合作交流備忘錄，有利於鞏固緊密夥伴關係，開展多方位未來合作。
崇智邀請各方代表蒞港參加六十周年校慶活動
為期三日的訪問順利結束，段崇智表示:「我們在疫後三年首次率團赴京，取得豐碩成果。訪問期間向各部委介紹港中大五年策略計畫的進展、與內地的合作規劃，並成功爭取各代表與港中大攜手加強學術、科研交流，深化產學研發展。香港中大將充分發揮背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，積極融入國家發展大局，推動實現港中大2021-2025年策略計畫，攜手各方取得更大成績、創造更多突破，培養更多高端專業人才，實現港中大『融匯中國與西方』的使命。」今年是港中大成立六十周年，段崇智邀請各方代表蒞港參加六十周年校慶活動，共慶鑽禧年，同賀新里程，實現「甲子連心，任重致遠」的願景。
段崇智主持港中大北京中心成立典禮
代表團中包括副校長（策略發展）陳偉儀教授、副校長（研究）岑美霞教授、高層行政人員、學院院長等十人。出訪期間，代表團拜會了十一個中央部委和機構，包括國務院港澳事務辦公室、國家教育部、國家科學技術部、中國科學院、國家自然科學基金委員會、清華大學、北京大學、故宮博物院、北京市政協及北京市人才工作局等。訪問期間，段崇智與北京市及香港特別行政區政府駐北京辦事處領導共同主持港中大北京中心成立典禮，並參加港中大60周年華誕北京校友晚宴，與逾280位校友一同慶祝。段崇智亦邀請不同部委及院校領導，于本年12月到訪港中大參加60周年校慶活動。