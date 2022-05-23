「油街實現」全新藝術空間明起向公眾開放 推10藝術項目

位於北角的「油街實現」全新藝術空間明日(24日)起向公眾開放，並推出10個藝術項目，期望為區內提供更多藝術休憩空間及成為香港文化地標。「油街實現」於2019年進行擴展計劃，與毗連逾3,000平方米的戶外空間結合，新啓用的空間擁有一所兩層高的建築物作展覽及活動用途。
「油街實現」所推出的10個藝術展覽及公眾參與活動，包括兩個慶祝香港特別行政區成立25周年的展覽。「賞森．悅木」是一組以樹為主題的動力裝置，由著名美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作。多棵龍柏樹種植在油街花園，其中三棵以傾斜10度種植在轉盤上，轉動時光線、陰影和圖案交錯，讓參觀者感受「非自然之自然」。
由知名韓國藝術團隊d'strict創作的立體數碼藝術展覽「新域混影」，在大型屏幕上呈現翻騰巨浪，以及藍鯨暢泳的超像真數碼影像，巧妙地連結藝術與科技，衝擊觀眾的視覺界限。6位香港藝術家亦以數碼城市的意念變奏為主題，帶來跨領域的影像作品展覽「數碼繆思」，將油街陽台轉化成立體觀感體驗的空間。
其他藝術項目還包括為期6個月的「貳零貳貳同學會」，不同的藝術家及創意單位以展示、表演和活動形式，與公眾作生活體驗交流。藝術展覽「未竟之園」以不同角度演繹城市發展與自然環境之間複雜的共生關係；「XCHANGE」系列透過一連串公眾參與活動，為生活問題提供具創造力的解決方法。「人．樹．地」推動都市種植；「三假山」以中國園林概念設計虛實山石裝置；「油街星期天」為公眾提供藝術創作體驗，還有戶外藝術作品《連里枝》和《綠野油蹤》。
「油街實現」藝術項目詳情
網頁：http://www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/APO/zh_TW/web/apo/oi.html
電話：2512 3000