「油街實現」全新藝術空間明起向公眾開放 推10藝術項目

位於北角的「油街實現」全新藝術空間明日(24日)起向公眾開放，並推出10個藝術項目，期望為區內提供更多藝術休憩空間及成為香港文化地標。「油街實現」於2019年進行擴展計劃，與毗連逾3,000平方米的戶外空間結合，新啓用的空間擁有一所兩層高的建築物作展覽及活動用途。

「油街實現」所推出的10個藝術展覽及公眾參與活動，包括兩個慶祝香港特別行政區成立25周年的展覽。「賞森．悅木」是一組以樹為主題的動力裝置，由著名美國建築團隊Diller Scofidio + Renfro創作。多棵龍柏樹種植在油街花園，其中三棵以傾斜10度種植在轉盤上，轉動時光線、陰影和圖案交錯，讓參觀者感受「非自然之自然」。

由知名韓國藝術團隊d'strict創作的立體數碼藝術展覽「新域混影」，在大型屏幕上呈現翻騰巨浪，以及藍鯨暢泳的超像真數碼影像，巧妙地連結藝術與科技，衝擊觀眾的視覺界限。6位香港藝術家亦以數碼城市的意念變奏為主題，帶來跨領域的影像作品展覽「數碼繆思」，將油街陽台轉化成立體觀感體驗的空間。