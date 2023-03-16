「法國五月」起動 文化博物館設虛擬凡爾賽宮展

今年「法國五月」重點節目包括將於4月19日至7月9日，在沙田香港文化博物館舉行的「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽。展覽結合古蹟和數碼，將觀眾參觀凡爾賽宮鏡廳、法式園林、瑪麗.安托瓦奈特的寢室。藝人林嘉欣更參與錄製廣東話、普通話和英文的語音導賞。展覽標準票價為10元。

一年一度的「法國五月」藝術節迎來30周年，今年以「藝術聯動」為主題，將於4月至6月舉行超過100項橫跨舞蹈、戲劇及音樂等藝術節目。有關節目門票即日起發售。

沙田香港文化博物館將舉行「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽。

香港故宮辦卡地亞展

香港故宮文化博物館亦將於4月14日至8月14日期間舉行「百樣玲瓏--卡地亞與女性」展覽，將展示近300件19世紀以來的卡地亞止珠寶、鐘錶、珍寶、配鍣飾和文獻，是全球首個以女性在卡地亞發展史中的地位與影響為主題的大型展覽。成人票價120元。

港大展畢加索玻璃畫

香港大學美術博物館則將舉辦「巴勃羅 · 畢加索：玻璃畫像」展覽，預展將於5月1至15日於交易廣場中央大廳舉行，正式展覽則於5月18日至8月27日在香港大學美術博物館舉行。活動展出著名20世紀藝術大師畢加索與光影技術專家聯合製作的玻璃光影裝置，免費入場。