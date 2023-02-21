「活力午餐」下月停向部分中學供應飯盒 屯門一小學再公布：多名學生不適 感憤慨痛心

大家樂集團旗下的學校午膳供應商「活力午餐」引發食物安全風波仍未停止，屯門一間小學公布，上周有多名學生用膳後不適，校方感到憤慨和痛心。「活力午餐」昨起一連兩日停止對外供應飯盒，學校的午膳供應大受影響，只可各出奇謀，有學校組織家長和學生一同製作飯盒。亦有學校安排學生室外野餐。惟昨午部分學校收到「活力午餐」通知，因出現人力短缺，只能供應午膳至下月中。教聯會副會長鄧飛指，學校轉用膳食供應商一般需要招標，希望教育局能容許特事特辦。食環署昨早約見「活力午餐」，要求交代處理方案。而署方上周檢取的食物和環境樣本，化驗結果全部合格。

位於屯門的中華基督教會蒙黃花沃紀念小學前日發通告，披露上周四(16日)曾有一名小五女生食用「活力午餐」飯盒後不適送院，翌日再有兩名學生食飯盒後不適，一度到醫療室休息。該校校長鄭家寶指，對「活力午餐」飯盒接二連三出現情況，引致學生不適，感到憤慨和痛心，已成立專責小組監察每天午膳供應情況及飯盒質素，並不時與午膳供應商檢討情況。

而「活力午餐」昨起一連兩日暫停向學校供應飯盒，以檢視產製工序、加強生產過程各步驟的連接和進行深層清潔消毒，不少學校均受影響。除有飯團連鎖店以優惠價供應飯團予受影響學生，有學校亦組織家長和學生一同製作飯盒，供應全校學生。

惟飯盒暫停供應的影響不限於此兩天，其中中華基金中學有家長收到校方通告，指「活力午餐」表示因出現人力短缺，以及產能未能配合，下月中開始停止向該校供應午膳。「活力午餐」證實，早於2月初已意識到飯盒需求比復課前增加3至4倍，經考慮人力安排及產能負荷後，決定不向個別中學續約，認為中學生相對較易自行安排午膳。活力午餐又指，已根據合約列明的通知期知會學校，目前亦正為明日(22日)恢復供應作準備。

