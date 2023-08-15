「流水式」集會被控組織非法集結 7民主派上訴得直撤控

2019年8月18日民陣在銅鑼灣舉行「流水式」集會，壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘和大律師吳靄儀等7名民主派人士，早前被裁定組織和參與未經批准集結兩罪罪成，不服上訴後獲撤銷組織非法集結罪，當中4人獲扣減3至6個月刑期，而參與一罪則維持原判。吳靄儀在庭外指，需時研究判詞才決定下一步。

案發當日民陣因申請遊行被警方發出反對通知書，改於維多利亞公園舉行「流水式」集會，9名民主派人士被指拉橫額帶頭離開維園，早前審訊後被裁定組織及參與未經批准集結兩罪罪成，分別判緩刑和判囚8至18個月不等，黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、吳靄儀和李柱銘7人不服上訴。

判詞：不認為7人不站隊頭會沒示威

上訴庭昨頒下判決指，上訴人即使在隊頭和帶領叫口號，也沒有證據顯示他們是民陣成員、曾在遊行前或期間向示威者發出指示，又不認為7人若沒有站在隊頭便會沒有示威。不過，上訴庭指7人知道遊行未獲批而參與該遊行，亦同意原訟庭所指「流水式」遊行一說只是迴避警方禁止的伎倆，即不能作為辯解理由。上訴庭3名法官昨裁定上訴人就組織非法集結一罪上訴得直，但駁回參與一罪的上訴。

4被告減刑3至6月不等

原先未獲判緩刑的黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭，分別獲減刑3至6個月不等，4人早前服刑完畢；李柱銘、吳靄儀和何俊仁則因緩刑期限已過，未有處理原審判刑。吳靄儀聽取裁決離開高等法院時表示，要先與代表律師了解和商討判詞細節，再決定下一步行動，李柱銘則未有回應提問。同案餘下兩名未有上訴的被告，為開審前已認罪、分別判囚10個月及緩刑的區諾軒和梁耀忠。