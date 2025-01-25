「浪漫勇士」再創香港賽馬歷史新一頁，揚威杜拜勝出一級賽並刷新場地紀錄

香港馬王「浪漫勇士」再創歷史，成為世界王者。「浪漫勇士」今天凌晨在杜拜美丹以極出色姿態勝出一級賽傑貝哈特錦標（1,800米），成為香港首匹賽駒在4個享負盛名的賽馬地區揚威10項一級賽冠軍，包括香港、澳洲、日本及杜拜，締創香港紀錄。
「浪漫勇士」今場賽事跑至最後400米仍一度落後，但馬匹展現凌厲後勁，後上擊敗來自英國與杜拜的7匹佳駟奪冠。「浪漫勇士」今場所造出的頭馬時間為1分45.10秒，比上一個紀錄保持者快0.01秒，刷新美丹馬場的草地1,800米場地紀錄時間。
經過這場勝仗後，「浪漫勇士」的戰績累計至23戰18勝，追平3屆香港馬王「金鎗六十」10奪一級賽冠軍的紀錄，累積獎金也增至近1.8億港元，獎金繼續冠絕全球。
練馬師沈集成說：「馬兒當屬全球其一最佳賽駒，這點毋庸置疑。馬兒加速力強，也十分聽從騎師在陣上向牠發出的指示，其後勁亦非常凌厲。」騎師麥道朗表示：「牠（浪漫勇士）可以應對任何狀況，即使遇不利形勢，牠都會交出應有水準。無論遇上任何步速、角逐何等途程，牠都能夠一一應付。」
下月首次出戰泥地賽事
雖然「浪漫勇士」已經刷新了多項紀錄，但牠與馬主劉栢輝、練馬師沈集成、騎師麥道朗和一眾強強聯手的團隊並沒有停下腳步，下月22日將在沙地阿拉伯維雅德角逐1,800米泥地的一級賽沙特盃，是牠首次出戰泥地賽事。「浪漫勇士」其後預計會重返美丹，於4月5日出戰一級賽杜拜世界盃（2,000米泥地）或一級賽杜拜草地大賽（1,800米草地）。「浪漫勇士」力求再創紀錄，揚威第五個賽馬地區，延續世界王者的地位。