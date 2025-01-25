「浪漫勇士」再創香港賽馬歷史新一頁，揚威杜拜勝出一級賽並刷新場地紀錄

香港馬王「浪漫勇士」再創歷史，成為世界王者。「浪漫勇士」今天凌晨在杜拜美丹以極出色姿態勝出一級賽傑貝哈特錦標（1,800米），成為香港首匹賽駒在4個享負盛名的賽馬地區揚威10項一級賽冠軍，包括香港、澳洲、日本及杜拜，締創香港紀錄。

「浪漫勇士」今場賽事跑至最後400米仍一度落後，但馬匹展現凌厲後勁，後上擊敗來自英國與杜拜的7匹佳駟奪冠。「浪漫勇士」今場所造出的頭馬時間為1分45.10秒，比上一個紀錄保持者快0.01秒，刷新美丹馬場的草地1,800米場地紀錄時間。