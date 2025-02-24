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2025-02-24 04:31:58
日報

「浪漫勇士」征沙特首戰泥地奪亞 累積獎金破2億 續創紀錄

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沙特阿拉伯安都拉茲馬場 沙特盃1,800米泥地賽 青春永駐 浪漫勇士

「浪漫勇士」(右)僅負「青春永駐」屈居亞軍。

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香港馬王「浪漫勇士」昨日凌晨在沙特阿拉伯安都拉茲馬場，首度挑戰泥地一級賽，最終勇奪沙特盃1,800米泥地賽亞軍，獲得折合2,700萬港元的獎金。其出賽以來的累積總獎金達2億700萬港元，續居全球之首。

本港時間昨日凌晨1時40分，現年7歲的草地王者「浪漫勇士」在沙特安都拉茲馬場出戰首場泥地賽，與13匹良駒競逐。「浪漫勇士」排第3檔起步，勁敵日本賽駒「青春永駐」排最外檔。騎師麥道朗彎位入直路時將「浪漫勇士」移出外檔發力上前，率先帶離馬群；但泥地好手、坂井瑠星策騎的日本代表「青春永駐」亦步亦趨，兩匹馬鬥足一條直路，至最後數米，「青春永駐」以馬頸位力壓「浪漫勇士」率先過終點。

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沙特盃1,800米泥地賽 浪漫勇士 練馬師沈集成 騎師麥道朗 馬主劉栢輝

「浪漫勇士」的練馬師沈集成、騎師麥道朗及馬主劉栢輝對愛駒於沙特盃的表現感滿意。(馬會提供)

沙特阿拉伯安都拉茲馬場 沙特盃1,800米泥地賽 浪漫勇士 香港馬迷

有香港馬迷到沙特支持「浪漫勇士」。(馬會提供)

「浪漫勇士」屈居亞軍，獲得350萬美元獎金，折合為2,700萬港元，令牠出道以來的累積總獎金達逾2億700萬港元，續居全球之首。練馬師沈集表示，已經盡了全力，以首次出戰泥地賽而言，「浪漫勇士」表現已是相當傑出，與對手合演了精彩一戰。馬主劉栢輝賽後感謝馬迷支持。馬會行政總裁應家柏則讚「浪漫勇士」僅負刷新此賽紀錄時間的「青春永駐」，取得香港賽駒在海外的最佳成績之一，雖敗猶榮，並指團隊將香港賽馬的質素展現於世界舞台。

「浪漫勇士」下一站預計會重返杜拜，於4月5日出戰一級賽杜拜草地大賽(1,800米草地)。

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