「浪漫勇士」征沙特首戰泥地奪亞 累積獎金破2億 續創紀錄

香港馬王「浪漫勇士」昨日凌晨在沙特阿拉伯安都拉茲馬場，首度挑戰泥地一級賽，最終勇奪沙特盃1,800米泥地賽亞軍，獲得折合2,700萬港元的獎金。其出賽以來的累積總獎金達2億700萬港元，續居全球之首。

本港時間昨日凌晨1時40分，現年7歲的草地王者「浪漫勇士」在沙特安都拉茲馬場出戰首場泥地賽，與13匹良駒競逐。「浪漫勇士」排第3檔起步，勁敵日本賽駒「青春永駐」排最外檔。騎師麥道朗彎位入直路時將「浪漫勇士」移出外檔發力上前，率先帶離馬群；但泥地好手、坂井瑠星策騎的日本代表「青春永駐」亦步亦趨，兩匹馬鬥足一條直路，至最後數米，「青春永駐」以馬頸位力壓「浪漫勇士」率先過終點。