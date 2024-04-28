「浪漫勇士」贏女皇盃三連霸創歷史 內地旅客入場人次創今個馬季新高

國際賽馬盛事富衛保險冠軍賽馬日今天（28日）在沙田馬場舉行，上演3場國際一級賽，全部由本港代表馬勝出。由沈集成訓練的「浪漫勇士」締造歷史，攻下富衛保險女皇盃，成為首匹三度勝出此賽的佳駟。至於主席短途獎及富衛保險冠軍一哩賽分別由賀賢訓練的「賢者無敵」，以及蔡約翰訓練的「永遠美麗」勝出；兩匹新星賽駒均是首度在港攻下一級賽桂冠。

今天賽事吸引逾3.3萬人入場，包括逾5,100名內地遊客入場觀賽，創今個馬季新高。投注額錄得近15.7億港元，與去年同賽日相若，其中全球匯合彩池的投注額高達4億港元，比去年同賽日上升近三成。奪得富衛保險冠軍一哩賽的「永遠美麗」由十二屆冠軍練馬師蔡約翰訓練，並且由六屆冠軍騎師潘頓主轡。牠至今出賽17次，取得九冠三亞三季的佳績，累積獎金超過3,575萬港元。

同樣角逐富衛保險冠軍一哩賽還有由呂健威訓練的「金鎗六十」，雖然牠最終以第四名衝過終點，但牠返回解鞍處時，現場觀眾的喝采聲此起彼落，向這匹三屆馬王致敬，並把現場的熱鬧氣氛推至頂點。

有深圳旅客首度來港觀賽

內地旅客入場人次亦比去年同賽日高出逾1.5倍，佔今天入場人次的超過15%。來自深圳的楊小姐第一次到訪馬場，她認為現場氣氛十分熾熱，馬匹衝線時現場觀眾一同歡呼為心水馬匹打氣，令她十分難忘。