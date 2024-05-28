海關機場及深圳灣口岸檢400萬大麻花拘3男

海關於本月20日、23日和25日在香港國際機場和深圳灣口岸檢獲共約20公斤懷疑大麻花，估計市值約400萬，並拘捕3名男子。

水果乾罐內發現20公斤懷疑大麻花

海關人員跟進調查後，透過風險評估，海於上述日子先後查驗兩批同樣由美國抵港、報稱載有水果乾的空運貨物。經檢查後，海關人員在多個水果乾罐內發現該批共重約20公斤的懷疑大麻花。先於本月25日在流浮山拘捕一名27歲的懷疑涉案男子。

隨後，海關人員昨日(27日)在監控派遞行動中，再於流浮山拘捕兩名懷疑涉案男子，年齡分別為49歲及56歲，並於他們所駕駛的私家車內檢獲共約100克懷疑大麻花及懷疑毒品包裝工具。首名被捕男子已獲准保釋候查。第二和第三名被捕男子已共同被控以一項企圖販運危險藥物罪名，後者亦被加控兩項企圖販運危險藥物罪名，兩人明日(29日)）在屯門裁判法院提堂。