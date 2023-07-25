「消費者信心指數」反映經濟續復常 民建聯促刺激內需 盛事增吸引力

隨著疫情過去，社會的經濟活動陸續復常。民建聯昨公布最新一期「消費者信心指數」，當中「目前狀況指數」由去年12月時的歷史新低位73，大幅回升至84，「消費者預期指數」亦維持在歷來次高的113，故「綜合消費者情緒指數」由上次101微升至104，屬自2021年6月以來最高位。民建聯指，市民對自身的財政狀況展望較保守，但預期香港經濟發展樂觀；建議當局應更積極刺激內需，並舉辦盛事提升香港吸引力。

民建聯上月就其「消費者信心指數」，以電話成功訪問810人，了解市民對消費前景的信心。該指數參考美國密歇根大學同類指數調查方法，今次為2004年10月以來第40次調查。「消費者信心指數」由3個指數組成，包括回顧過去一年和現在的「目前狀況指數」，展望未來的「消費者預期指數」，以及綜觀過去、現在和將來的「綜合消費者情緒指數」。

今次調查結果顯示，「目前狀況指數」由去年12月的歷史新低位73大幅回升至84，「消費者預期指數」亦維持在歷來次高的113，故「綜合消費者情緒指數」由上次101微升至104，屬自2021年6月以來最高位。

調查反映，受訪者的個人財務狀況展望有改善，但整體看法仍偏向悲觀，反映部分市民的收入或工作狀況尚待改進。至於香港經濟前景展望方面，則無論是短期或長期展望，被訪者的情緒相對疫情時期回復平常。