港專DAE課程開20個選修群組5補充科目 完成課程可考公務員

政府在去年《施政報告》推出全新的應用教育文憑課程（DAE)，為中六離校生和年滿21歲的成年學生提供取得等同DSE5科2級的學歷銜接升學，除了保留「必修科」及「選修科」，亦加入「補充科目」。香港專業進修學校（港專）表示，將全開20個選修群組及所有補充科目，包括「生涯規劃」、「數碼公民」及「人際傳意與個人發展」等，學生可自選搭配其中2個補充科目及1個選修群組；或以3個必修科目搭配5個補充科目。港專期望學生能藉較自由及多元的選科模式掌握工作所需的技能與知識。

9月課程全開5補充科目

港專表示，將於9月開辦的DAE課程中全開5個補充科目，包括「生涯規劃」、「數碼公民」、「人際傳意與個人發展」、「科技創新技能」及「延伸數學」。學生可在必修科目外，自選搭配其中2科補充科目及 1 個選修群組；或以 3 個必修科目搭配全部 5 個補充科目。港專指，這個較自由及多元化的選科模式讓學生能按自己的個人需要及興趣靈活選科，掌握工作所需技能及知識。

此外，港專亦將會全開可提供上限的20個職業導向及貼地實務選修群組，部分熱門科目包括紀律部隊、醫療護理、日韓語、幼兒教育、運動管理等，同學按自己的興趣及志向選擇學科。

