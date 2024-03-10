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2024-03-10 17:53:34

「港車北上」自炒 寶馬直插珠海粥店 網民：放心，咁撞平過香港 (有片）

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「港車北上」自炒 寶馬直插珠海粥店 網民：放心，咁撞平過香港 (@fb 大埔 TAI PO/Mic To)

「港車北上」自炒 寶馬直插珠海粥店 網民：放心，咁撞平過香港 (@fb 大埔 TAI PO/Mic To)

「港車北上」計劃去年7月實施，不少港人都會選擇自駕北上。近日網上流傳相片，相中有一架掛香港牌的寶馬撞毀一間粥店大門，半截車身插入店舖內。有不少網民關注，車主有否在內地購買車保，而香港保險公司會否承保。另有人戲言，「賠到粥」、「(車主)北上消費，有能力就盡情消費」。

有Facebook群組內流傳許張相片，相中一輛寶馬房車插入一間粵式粥舖裡面，舖位落地大玻璃爆裂，檯凳及牆角亦被車頭撞到，一地碎片雜物；另有相片相則見到一批人站在寶馬車旁邊。有眼利的網民發現，事發地點在珠海桂花北路。而現時暫未知有否人受傷。

寶馬私家車駛入停車場閘口後直沖粥店。（fb：港车北上保險-陽光保險影截圖) 寶馬私家車駛入停車場閘口後直沖粥店。（fb：港车北上保險-陽光保險影截圖) 寶馬私家車駛入停車場閘口後直沖粥店。（fb：港车北上保險-陽光保險影截圖)

內地與香港車保大不同

事件引起網民熱議，其中車主有否在內地購買足夠車保成關注，亦笑稱，「搭車返落去 買過架新車喇」、「放心，咁撞平過香港」。但內地與香港的法定汽車保險要求有很大分別，內地「交強險」其保障範圍只涵蓋第三者人身傷亡及財產損失，並不包括司機及車上乘客，而每次事故賠償限額只有人民幣20萬元的內地法定保險最低要求。

加購「商業險」可涵蓋「交強險」未能保障的範圍，賠償限額比交強險更高。投保人亦可額外選購車上人員責任保險，萬一發生交通事故導致本車人員傷亡，可賠償他們的死亡或身體受傷及 / 或財產損毀。故不少網民都好奇車主有否購買「商業險」。

「港車北上」自炒 寶馬直插珠海粥店 網民：放心，咁撞平過香港 (@fb 大埔 TAI PO/Mic To) 「港車北上」自炒 寶馬直插珠海粥店 網民：放心，咁撞平過香港 (@fb 大埔 TAI PO/Mic To)
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