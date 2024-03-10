「港車北上」自炒 寶馬直插珠海粥店 網民：放心，咁撞平過香港 (有片）

「港車北上」計劃去年7月實施，不少港人都會選擇自駕北上。近日網上流傳相片，相中有一架掛香港牌的寶馬撞毀一間粥店大門，半截車身插入店舖內。有不少網民關注，車主有否在內地購買車保，而香港保險公司會否承保。另有人戲言，「賠到粥」、「(車主)北上消費，有能力就盡情消費」。

有Facebook群組內流傳許張相片，相中一輛寶馬房車插入一間粵式粥舖裡面，舖位落地大玻璃爆裂，檯凳及牆角亦被車頭撞到，一地碎片雜物；另有相片相則見到一批人站在寶馬車旁邊。有眼利的網民發現，事發地點在珠海桂花北路。而現時暫未知有否人受傷。