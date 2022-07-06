​​​​​​​港鐵加薪｜今日宣布加薪1.6%至5%　優秀員工可獲兩個月獎金

港鐵經過兩年凍薪後，今日宣布加薪1.6%至5%，表現優秀員工最多可獲2個月獎金，亦會發放3項獎金，獎勵表現優異的同事。又表示，薪酬調整方案已考慮薪酬趨勢調查結果、市場環境、公司業績、同事貢獻等因素。

港鐵表示，非經理級員工的基本薪酬加幅由1.6%至5.0%不等，加幅視乎個別同事的工作表現而定，分為1至5級，最高的第5級獲加薪5%，並獲發0.67個月月薪的表現獎金，連同酌情特別獎金和一次性特別獎金，合共可獲得相等於2.17個月薪酬的獎金。評分為第4級的員工可加薪4%，亦獲發1.83個月的獎金。評分第3級的員工可以加薪3.3%，另外加1.5個月的獎金。

分娩假由14週增加至16週

港鐵為感謝員工過去一年的努力，今年會繼續發放「工作表現獎」、「酌情特別獎金」和「一次性特別獎金」。而多項家庭友善的全薪假期已於7月1日生效，包括分娩假由14週增加至16週、侍產假由5日增加至10 日、推出10週的領養假。另外，個別工作津貼亦會作出調整。

港鐵指每年均按照市場情況，檢討員工的薪酬。在考慮了薪酬趨勢調查結果、市場環境、公司業績、同事貢獻等方面因素後，合資格員工將獲與工作表現掛鈎的薪酬調整。

工會不滿意薪金 加幅

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，員工已凍薪兩年，雖然加薪幅度接近通脹，但未能抵銷過往兩年的累積通脹。他又指，隨著新路綫開通，未有新聘人手，員工工作量不斷增加甚至超負荷。他要求改善薪酬調整機制，設立增薪點，與年資掛鈎，挽留人才。工會對薪酬調整結果未感到滿意，會先向逾4000名會員發問卷，再商討下一步行動。