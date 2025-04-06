「滙豐香港社區節」逾萬人參與　王冬勝指去年項目受惠人數較前年倍增

「滙豐香港社區夥伴計劃」旗艦活動「滙豐香港社區節」昨今兩日(4月5日至6日)於中環街市舉行，吸引過萬人參與，體驗來自全港18區合共31個推動跨代共融社區項目成果。該計劃由滙豐及香港社會服務聯會合辦。在2024年，基金撥款1,800萬港元，挑選出29家社區機構負責的31個項目，受惠人數達43萬人次，較2023年倍增。
政務司長陳國基、香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝、滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲、滙豐香港區行政總裁林慧虹，以及香港社會服務聯會行政總裁陳文宜昨日為社區節揭幕，並頒發獎項嘉許五個本年度優秀項目，以及在「社區創新科技大賽」獲最佳項目獎的學校。儀式上滙豐銀行慈善基金亦宣佈推出一項新青年發展計劃，目標為16,000名本地副學士學生及中學生提供工作坊、交流及義工等活動，協助培育本地青年拓闊視野，養成積極心態。
基金由成立至今已投放超過 2.8 億港元，支持逾1,400個社區項目。王冬勝在揭幕禮上表示，滙豐多年來與各社福機構合作無間，支援社區有需要人士。陳文宜則感謝滙豐多年來支持，又指「滙豐香港社區夥伴計劃」為整個香港社會加添更多正能量，促進不同群體與社區之間的緊密連結。計劃以多種方案回應社會中弱勢群體的不同需求，例如：有項目助長者認識綠色環境，成為綠色導賞員，重新認識自我價值，進一步提升精神健康；有項目為聾人學生提供生涯規劃教育，幫助他們建立自信及抗壓力，更好裝備未來。「我們期望這些項目能持續推動社會各界的合作，締造共融和諧的社會。」
是次社區節以「同築同行」為主題，展現紮根香港、扶持弱勢社群的精神，並選址具歷史意義的中環街市舉行。其中，滙豐亦邀請了兩位本地匠人以滙豐銅獅為靈感，與滙豐義工合力創作出四件竹獅子藝術作品。望以大小獅子體現跨代同行、守望相助的精神，並代表活動為社區帶來正能量的願景。