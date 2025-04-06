「滙豐香港社區節」逾萬人參與　王冬勝指去年項目受惠人數較前年倍增

(左起)香港社會服務聯會行政總裁陳文宜、滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建、政務司長陳國基、滙豐銀行慈善基金主席王冬勝博士、亞洲及中東聯席行政總裁羅銘哲、滙豐香港區行政總裁林慧虹為社區節主持開幕儀式。

「滙豐香港社區夥伴計劃」旗艦活動「滙豐香港社區節」昨今兩日(4月5日至6日)於中環街市舉行，吸引過萬人參與，體驗來自全港18區合共31個推動跨代共融社區項目成果。該計劃由滙豐及香港社會服務聯會合辦。在2024年，基金撥款1,800萬港元，挑選出29家社區機構負責的31個項目，受惠人數達43萬人次，較2023年倍增。

政務司長陳國基、香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝、滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲、滙豐香港區行政總裁林慧虹，以及香港社會服務聯會行政總裁陳文宜昨日為社區節揭幕，並頒發獎項嘉許五個本年度優秀項目，以及在「社區創新科技大賽」獲最佳項目獎的學校。儀式上滙豐銀行慈善基金亦宣佈推出一項新青年發展計劃，目標為16,000名本地副學士學生及中學生提供工作坊、交流及義工等活動，協助培育本地青年拓闊視野，養成積極心態。