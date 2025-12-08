【澳洲直擊】夢想飛行1｜ 國泰培育人才啟發航空夢　學員：有心不怕遲

▲訪問片段▲

不少人年少時總有一個飛行夢，，卻非每人都有將夢想付諸實行的勇氣、決心及機會。本身從事軟體開發的許家俊就是其中一人，對原先的工作已缺乏熱誠，開始追尋年少夢想，故毅然決定加入國泰見習機師培訓計劃，將幼想變成事實，現時成為見習機師，繼續向航空夢進發。 圖/文：陳穎琳 自己從小就喜歡飛機的許家俊表示，，在加入國泰前有一段時間對原先的工作感厭倦，從而出現了想重拾小時候夢想的想法；最終加入了國泰見習機師培訓計劃，現時正於阿德萊德飛行訓練學校(FTA)接受培訓。 只要放膽去試 機會等著你 國泰航空自1994年開始，與FTA合作培訓見習機師，為想要實現飛行夢想的人們開放一條「直徑」。許家俊指，去年到墨爾本進行飛行體驗，當時第一次嘗試單獨飛行，更加確認了自己對飛行的熱愛，於是便報名成為國泰見習機師。懷着滿腔熱血的他去到阿德萊德培訓，他表示：「其實機師訓練和想像中一樣，真的很辛苦，有很多考試，幾乎每天都要做飛行訓練，有次甚至要一天訓練兩次。」但有苦亦有甜，他認為訓練期間最開心的，是可以認識到來自各地，包括日本、台灣、印度，而志同道合、懷着同一個夢想的人。他指，其他地方的航空公司大多設有年齡上限，但國泰則沒有設限，自己也是30歲後才開始轉行：「想跟大家說如果想試的話，就放膽去試吧！機會在這裡等著你。」

在職機長：掌握概念才能彈性應對各種環境 學習無分年齡，無論是見習機師，還是一直肩負重任的機長。目前於國泰擔任機長一職的鍾僑亮，為1994年、首批於FTA接受訓練的國泰見習機師畢業生。他表示機師學習飛行過程，並不是在FTA畢業時就停止，「直到現在我當了這麼久機長，我依然在學習，持續學習、掌握概念，才能找出合適的方法，應對每一個情境、每一種情況。」 面對愈發嚴峻的極端天氣，鍾僑亮分享曾經一次飛往印尼泗水，天氣報告顯示天氣很清、沒有風，惟去到當地卻可見兩個雷暴夾擊機場。他憶述當時其他航空公司的航機也在空中盤旋，沒有人敢降落；而因他在當副手時已有學習分析機上天氣雷達圖像的豐富經驗，當看到兩個雷暴中出現一條線的出口時，他便回應控制塔試着降落；又因他對印尼機場分析後，鎖定了跑道最後有紅色燈線的出口，終得以順利降落。他表示，能準確判斷是因為他能完全掌握雷達圖像所代表的意義，再配合飛行和應變技術，才能掌握應對不同環境的概念。 與鍾僑亮同期畢業、現職國泰機長王百賦則表示，想當年在接受訓練時，是以十分傳統方法學習飛行。「當時的老師都是再老一輩的人，他們基本上沒有接觸過很多現代化設備。」當時他們很多步驟要自己計算，再用筆寫下細節，但事隔多年再回到學校，王百賦指現時很多東西都已改成電腦化，為學員節省了很多時間。「例如模擬駕駛艙設備已經遠遠超過我們當年那個時代，以前的模擬器是不會動的，而現在所有設備已經基本已能模擬到約95%相似，所以學員們完成訓練後去到真正的飛機駕駛艙也絕對不會覺得生疏，亦會更大可能達到公司的考核要求。」

無畏性別差異 成第一女機長 另外，同為首批見習機師畢業生的訓練機長胡淑芬，更是國泰的第一位女性機長。被問及作為女性在成為機長的路上會否特別困難或不方便的地方，她認為女機師在飛行方面不一定會顯得與男性不同，且「好多時候要自己行出一步融入，不要只想着『我是女生』，而是去想大家都是一樣的，沒有分別都是能做到的，件事就會發生。」反而是在兼顧生活和家庭崗位方面，須顧及的責任較多，如照顧小孩和處理家務等。正因如此，她認為在處理家庭範疇上更顯時間管理重要性，加上飛行員常須在不合適的時間進食和休息，要克服身體或情緒上的起伏，最重要的是要好好照顧自己，無論是在身體或心理上，均應對自己好一點，這方法亦適用於所有性別人士。 被問及女性機師與男性的不同，現為國泰訓練機長劉俊輝舉例指，男機長可能一發現不穩定氣流就會馬上打開安全帶指示燈，讓所有乘客「坐定定」；而女機長則可能會想多一點，提醒機上或有老人家、小朋友及孕婦，長時間繫安全帶可能會帶來不適，於人情味方面比較小心，兩者在處事上可成為很好的配合。 國泰提供資助見習機師培訓計劃，為年滿18歲人士進行為期約80週訓練，學員將被安排到香港及世界的機構或學院接受培訓，以取得商用機師執照。國泰集團行政總裁林紹波指，集團非常注重培訓飛行員，亦對其長遠發展非常重要。目前國泰的飛行員體系中，逾半經旗下見習機師計劃培訓加入，未來亦會培訓更多見習機師，加入本地機師的行列；同時將持續招聘香港以外有經驗的機師，相信對集團發展及安全文化和效率方面有很大好處。林紹波又指，目前的3,400位機師中，已有近10%機師為女性。在全球女性機師約5%比例中，可說是世界領先；加上正在訓練的見習機師中，女性比例已接近20%，相信未來女性機長的比例將逐步提升至20%。