【澳洲直擊】夢想飛行2｜不同崗位成就航空業　學員：背後很多人默默付出

▲訪問片段▲

要讓能乘載乘客和貨物的飛行器於高空翱翔，少不了航空業背後不同崗位的工作人員，除了機師或空中服務員等機組人員外，空廚、地勤、負責飛機維修的工程師等，都是成就航空事業和發展不可或缺的一環。國泰飛躍理想計劃向青少年提供參觀航空設施，及了解航空事業中不同崗位的機會。曾參與計畫的學員指，參與活動後，不僅認識了許多志同道合的同好，也更堅定了他們想要加入航空業的熱誠。 圖/文：陳穎琳 目前於香港浸會大學就讀中醫學及生物醫學的曾穎瑤表示，當空姐是從小的夢想，家人亦非常支持，參與計劃時剛好中五，希望可以把握最後機會嘗試。初時以為計劃只是上課，聽講座，沒想到能到不同部門參觀，甚至有幸成為30位優秀表現學員之一，到訪阿德萊德飛行訓練學校(FTA)。曾穎瑤表示，行程中最難忘是可以與受訓見習機師同吃同住，了解他們的故事，亦聽聽他們在受訓期間遇到的趣事和苦事。她指，這趟旅程除了讓她對航空行業有了更廣泛的認識，更是堅定了她想加入航空業的夢想，未來完成大學學位後投考空中服務員。 曾穎瑤指，從見習機師的分享中，發現他們真的很辛苦：「經常要溫習，基本上訓練完後回到房間就是溫習，若堅持不了其實很容易就會放棄。所以我緊記他們說，要保持當初想去報考機師的心和那團火。」

為熱愛兼顧學業與活動 同是去年參與計劃、現於香港理工大學就讀航空工程學組合課程的文楚峯則表示，自小便知道國泰有飛躍理想計劃，惟因疫情期間計劃暫停而無法參與，所以即使在中學最後一年、即中六須應付文憑試，亦毅然決定參與計劃。文楚峯憶述當時須同時兼顧DSE和課程：「我們是逢星期六上課，所以我在考試期間是邊考邊溫習，平日有空也不會出來玩，星期六就會當成是休息日，把娛樂的時間都用在課程上。」 文楚峯在參加計劃後，對不同航空事業的職位和崗位有了更深一層認識：「在飛行的運作和營運上，除了機師和空姐外，也需要負責維修的工程師和飛行簽派員，中間更涉及開巴士運送空姐和機師到飛機上的司機，都是跟整個工作有關。」文楚峯表示，透過活動不僅可以知道很多航空業的隱藏職位，還有很多機會去平時根本沒機會去的地方。他直言，活動不是給一本書去學很多知識，而是給予很多真實機會，讓學員認識不同人，更能幫助計劃將來的路。 學懂人生不只一條路 準備明年選讀民航工程學作為主修科的文楚峯指，自己在與見習機師交流後，學會了人生不只有一條路，應常時為自己留有備用或替代方案：「因為我想考機師，以前一直只有Plan A，但沒有人能保證一定會考到。現在我知道，其實這條路很闊，即使做不到機師，還有其他工作可以做；我們讀書也是為了讓自己有Plan B、C、D能選擇。」 於2014年參與計劃的黃司渭，目前任職港機全球發動機支援助理商務經理，他亦表示，正因接觸到不同崗位的人員，更加深對航空公司在機上餐膳、貨運、各航廈，以至到港機，對整個航空事業的貢獻；亦更了解到航空業原來背後還有很多人在默默付出：「就是這個團隊精神和這麼多人對航空業的愛，啟發了我很想加入這個行業成為貢獻的一份子。」

為成國泰機師 放棄美國學業 現職國泰航空二副機長的吳文朔2019年參與內地版國泰飛躍理想計劃「讓夢啟航」，他表示，在參與計劃的過程中接觸到很多在國泰任職的老師，通過和他們的接觸發現每一個人都對航空業有着非常濃厚的熱情，加深他希望與這群人共事的決心，所以自參加活動後就一直想加入國泰的飛行員計劃。惟當時國泰招聘飛行員要求僅限香港居民：「所以我還是比較傷心的，甚至我在大學的時候還想過，如果能來國泰工作可能我不飛了都行。」幸而在2023年，國泰放寬招聘內地學員要求，當聽到當年飛躍理想計劃中一位老師了提醒後，便毅然放棄了美國學業和工作機會，報名申請加入國泰成為見習機師。 除了熱心的導師，吳文朔亦在計劃中遇上好夥伴。對於可以結識和自己一樣喜歡航空的同學，吳文朔坦言：「本來我覺得對航空感興趣這個愛好好像挺小眾，所以挺孤獨的；但後來通過國泰的活動，讓我認識了很多很好的同學。他們現在有的人在其他行業工作，也有很多人投身了航空業，包括我認識的幾位同學現在也正在準備大學畢業後，應徵國泰航空，所以我覺得這是非常寶貴的經歷。」 國泰開辦的青少年社區項目「飛躍理想計劃」，向年輕人推廣航空業。計劃自2003年1月首辦，讓14至18歲的中三至中六學生接受為期3個月的培訓，認識與航空業相關的知識與日常營運，優秀學員更能在暑假期間參加航空體驗之旅。國泰集團行政總裁林紹波表示，香港是國際航空樞紐，需要大量航空人才，當中不只是飛行員，無論是乘務員、地勤人員、工程人員和管理人員均缺一不可。透過「飛躍理想計劃」，集團希望將航空業推廣給青少年，讓他們也能接觸並了解航空業的不同崗位。