「濕療妥」及「小兒濕療妥」含未標示西藥　衞生署籲勿購買或使用

衞生署呼籲市民切勿購買或使用標示為「濕療妥」及「小兒濕療妥」的兩款外用產品。(政府新聞處)

衞生署接獲情報，一間位於何文田的列載毒藥銷售商的處所涉嫌出售上述產品，立即採取跟進行動，並到該處購買樣本作化驗。結果顯示，兩款產品樣本均含有糠酸莫米松，而「濕療妥」的樣本亦含有咪康唑，兩者均屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥，兩款產品懷疑屬未經註冊藥劑製品。衞生署聯同警方今日到涉事處所執法，一名50歲男子和一名54歲女子因涉嫌非法售賣及／或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被捕。

衞生署今日(9日)呼籲市民切勿購買或使用標示為「濕療妥」及「小兒濕療妥」的兩款外用產品，懷疑含有未標示受管制的藥物成分。

包裝須附有「 HK-XXXXX 」註冊編號

糠酸莫米松是用於治療皮膚炎症的類固醇物質，不適當或過量使用會引致皮膚問題及全身性副作用。咪康唑用於治療真菌感染，其副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。衞生署發言人呼籲，切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品的包裝上，必須附有「HK-XXXXX」香港註冊編號。

已購買相關產品的市民應立即停止服用，如有疑問或服用後感到不適，應立即徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804-06室衞生署藥物辦公室銷毀。