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2022-04-22 04:30:00
日報

「灣區新活新里程」大抽獎 鼓勵港青北上發展

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中山市「越秀．天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修住宅單位

大灣區共同家園青年公益基金推出「灣區新活新里程」大抽獎，大獎為中山市精裝修的住宅單位一套。

為加強香港青年與大灣區的聯繫，並支持及鼓勵香港青年於大灣區發展，大灣區共同家園青年公益基金宣布推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，將於427日起接受報名。

基金主席黃永光先生表示，適逢《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推出3年，希望大抽獎能鼓勵香港青年於大灣區建立新生活、開拓新里程。而中銀信用卡(國際)有限公司總經理黃金岳先生亦非常高興助力香港青年把握大灣區發展機遇，去年就與基金合作推出綜合青年服務「大灣區青年卡」，為到大灣區內地城市生活、學習、就業、創業的香港青年提供生活支援及支付便利。

 

年滿18歲持有效回鄉證即可參加

參加者須為年齡須介乎1845歲的香港居民，持有有效港澳居民來往內地通行證(回鄉證)，並須於930日或之前成功登記為基金YO PLACE會員，以及持有「大灣區青年卡」。合資格參加者須登入基金YO PLACE網站(www.yoplace.org.hk/tc/luckydraw)進行大抽獎活動登記，登記日期由427日上午9時至930日下午1159分。

位於中山市西區的「越秀．天樾灣」

位於中山市西區的「越秀．天樾灣」，交通網絡優越，區內學府林立，更設有甲級醫院，毗鄰綠化休閒地帶，區域價值備受看好。

送出總值約港幣250萬元「越秀．天樾灣」單位

是次大抽獎活動大獎由黃廷方慈善基金贊助，送出中山市「越秀．天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修住宅單位1套，總值約港幣250萬元。其他獎品包括高達港幣20,000元生活簽賬額及人人有獎交通津貼，得獎結果將於20221026日於基金(www.gbayouth.org.hk)YO PLACE (www.yoplace.org.hk)網站公布。

 

活動受條款及細則約束。推廣生意的競賽牌照號碼：55633-6
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