「灣區新活新里程」大抽獎 鼓勵港青北上發展

為加強香港青年與大灣區的聯繫，並支持及鼓勵香港青年於大灣區發展，大灣區共同家園青年公益基金宣布推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，將於4月27日起接受報名。

基金主席黃永光先生表示，適逢《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推出3年，希望大抽獎能鼓勵香港青年於大灣區建立新生活、開拓新里程。而中銀信用卡(國際)有限公司總經理黃金岳先生亦非常高興助力香港青年把握大灣區發展機遇，去年就與基金合作推出綜合青年服務「大灣區青年卡」，為到大灣區內地城市生活、學習、就業、創業的香港青年提供生活支援及支付便利。

年滿 18 歲持有效回鄉證即可參加

參加者須為年齡須介乎18至45歲的香港居民，持有有效港澳居民來往內地通行證(回鄉證)，並須於9月30日或之前成功登記為基金YO PLACE會員，以及持有「大灣區青年卡」。合資格參加者須登入基金YO PLACE網站(www.yoplace.org.hk/tc/luckydraw)進行大抽獎活動登記，登記日期由4月27日上午9時至9月30日下午11時59分。