「炒股群」「失去一切」冒名廣告帖FB泛濫　股評人郭思治真專頁反被禁

網上騙案猖獗，社交平台Facebook充斥冒名廣告帖文誘騙網民加入假的「炒股群」，著名股評人胡孟青、羅家聰、沈振盈等均「中招」，其中被冒名股評人郭思治表示，名字、照片和片段被盜用至少一年半載，不時收到查詢甚至謾罵，令他不勝其擾，除了舉報假帖文和定期去信Facebook投訴，苦無對策；而其管理的「郭思治工作室」反被Facebook「取消發佈」。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，「投資群」和「失去一切」等冒名廣告出現多時，Facebook應改善廣告政策審查。

記者︰曾偉龍

網上社交平台出現大量疑詐騙廣告帖文，誘騙網民加入假的「炒股群」，進而說服網民購入騙徒持有的股票，「唱高」股價讓騙徒「散貨」。多名著名財經評論員均被冒名，據《am730》近日在Facebook搜索，股評人羅家聰、沈振盈、胡孟青、郭思治、王冠一和詹培忠均有冒名假專頁，並發出假的廣告帖文，內容相似，均呼籲網民加入「炒股群」。

假專頁「股壇辣媽 胡孟青」僅1讚好

截至本月22日大部分假專頁只有數個至數十個讚好，例如「財經分析師-羅家聰」只有13個讚好，「股壇辣媽 胡孟青」只有1個讚好，而「郭思治交流群」則有逾500個讚好，但部分於上周初仍可瀏覽的假專頁則已被移除，包括「詹培忠工作室」和「沈振盈」。

被冒名的郭思治表示，他被冒名至少有一年半載，每日均收到「十個八個」查詢，現時每日都舉報假帖文，以及在網台澄清，每個月又向Facebook發電郵投訴並解釋事件，並曾到警署備案，但假冒他名字發出的帖文一直在Facebook流傳。