「炒股群」「失去一切」冒名廣告帖FB泛濫　股評人郭思治真專頁反被禁

網上騙案猖獗，社交平台Facebook充斥冒名廣告帖文誘騙網民加入假的「炒股群」，著名股評人胡孟青、羅家聰、沈振盈等均「中招」，其中被冒名股評人郭思治表示，名字、照片和片段被盜用至少一年半載，不時收到查詢甚至謾罵，令他不勝其擾，除了舉報假帖文和定期去信Facebook投訴，苦無對策；而其管理的「郭思治工作室」反被Facebook「取消發佈」。香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認為，「投資群」和「失去一切」等冒名廣告出現多時，Facebook應改善廣告政策審查。
記者︰曾偉龍
網上社交平台出現大量疑詐騙廣告帖文，誘騙網民加入假的「炒股群」，進而說服網民購入騙徒持有的股票，「唱高」股價讓騙徒「散貨」。多名著名財經評論員均被冒名，據《am730》近日在Facebook搜索，股評人羅家聰、沈振盈、胡孟青、郭思治、王冠一和詹培忠均有冒名假專頁，並發出假的廣告帖文，內容相似，均呼籲網民加入「炒股群」。
假專頁「股壇辣媽 胡孟青」僅1讚好
截至本月22日大部分假專頁只有數個至數十個讚好，例如「財經分析師-羅家聰」只有13個讚好，「股壇辣媽 胡孟青」只有1個讚好，而「郭思治交流群」則有逾500個讚好，但部分於上周初仍可瀏覽的假專頁則已被移除，包括「詹培忠工作室」和「沈振盈」。
被冒名的郭思治表示，他被冒名至少有一年半載，每日均收到「十個八個」查詢，現時每日都舉報假帖文，以及在網台澄清，每個月又向Facebook發電郵投訴並解釋事件，並曾到警署備案，但假冒他名字發出的帖文一直在Facebook流傳。
郭思治真專頁反被禁
他又指，假帳戶令他名聲受損，常有網民被假帳戶騙財後留言罵他，亦曾有股民在街上罵他推介的股票令其輸大錢，一問之下始知對方錯信假帳戶的炒股推介，馬上著對方報警。他說，有關帖文屬於贊助帖文，仍被發出，「這麼大的公司，都管不了」，令他感到十分無奈。近日，郭思治發現其真專頁「郭思治工作室」遭Facebook指稱「違反《社群規則》中有關詐騙和欺騙行為的規定」，遭到取消發佈。
黃浩華表示，Facebook等不同網上平台的假廣告自2018年已有之，包括冒充名人發「失去一切」帖文或近期財金名人的「炒股群」。他指出，欺詐廣告有一定樣式和關鍵字，Facebook人工智能可以偵查出假資訊，亦應有能力透過關鍵字攔截欺詐廣告，「即使沒有人工智能，有騙案發生，（Facebook）要確保廣告不會出事或呃到人」。
黃浩華指社交平台行騙成本低
他又指，現時社交平台面對假專頁時有兩難之處，因用家開設一個新專頁後，Facebook難以一刀切禁制，直至其賣假廣告或發出假訊息，才可處理；並指Facebook近年已加強電話號碼和電郵認證，但對騙徒而言，利用社交平台賣廣告行騙成本仍然很低，「賣幾萬元廣告，中一個已多過這金額」。
立法會資訊科技及廣播事務委員會委員陳學鋒表示，Facebook和 Google等平台有責任確保資訊的正確性，若知道有關資訊不是由當事人發出，並涉及詐騙，就應主動調查及下架。他批評，Facebook 會遮蔽涉暴力的帖文，卻對手法相似的欺詐廣告不作為，「無任何動作，只是吸錢，是不負責任……落廣告要用信用卡，Facebook絕對可以阻截他」。
Meta︰鼓勵用戶舉報可疑活動
Facebook 母公司Meta回覆指，已因違反Meta政策移除了被舉報的可疑帳戶，並鼓勵用戶舉報可疑活動，強調不允許任何人冒充他人或特意建立帳戶違反公司政策或誤導他人。Meta並指，會持續與各政府部門、非牟利機構和業界合作，教育大眾如何辨別詐騙或假冒行為。