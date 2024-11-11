《焚城》輻射洩漏地點惹爭議 皇后山居民質疑：歧視本區？｜網上熱話

華語首部輻射災難電影《焚城》截至昨日（11月10日）在香港票房破2,000萬，電影由劉德華、莫文蔚、謝君豪、王菀之、王丹妮、何啟華、魏浚笙、王敏德、林保怡、鄭則士、黃德斌等人出演，陣容鼎盛。故事指粉嶺皇后山的一個回收場輻射洩漏，現場驗出致命高強度放射物「銫137」，令患者皮膚潰爛、器官衰竭，甚至死亡，令人不寒而慄。雖然「故事純粹虛構」，不過皇后山輻射洩漏的情節似乎令該區部份街坊不滿，質疑為何用皇后山做故事背景，聲言「係咪歧視本區？」

有看罷電影的皇后山邨居民相當不滿，早前在社交平台facebook群組「皇后山之友」發文，質疑電影為何將皇后山塑造為輻射源頭，認為有歧視成份及相當影響該區形象，亦有網民附和「個編劇真係無讀過書」、「因為佢哋唔抵得我哋免費有屋住」，不過似乎有更多街坊不同意其意見「係咪諗多咗？」、「覺得被歧視就平機會啦」、「其實唔鍾意咪唔好睇囉，冇人逼你睇架喎」、「玻璃心到呢」。

有街坊反指提高知名度 「發展會更好」 也有人抱正面心態，認為《焚城》提高了皇后山的知名度「第時發展會更好」，「捧紅皇山，成為香港新地標」、「就同《九龍城寨》一樣，照樣好多人因為電影去九龍城寨公園打卡影相」、「唔知佢地會唔會入來皇后山做宣傳同謝票呢，之套電影之後，皇后山一定越來越旺」。

