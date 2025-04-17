「牛肉乾」加碼 消息︰違泊罰款或升至400元

財政預算案提出檢討交通違例事項的定額罰款。消息指，政府正計劃提高多年來無加價的違例泊車定額罰款金額，由現時的320加至400元，增幅25%。超速、切雙白線等交通違規事項的罰款額，亦初步計劃擬增加約五成；另又計劃將私家車停車收費錶，由每節2元上調至4元。當局將於下周五舉行立法會交通事務委員會會議上討論細節。

除了俗稱「牛肉乾」的違泊定額罰款將加辣外，超速駕駛、雙白線切線、衝紅燈、在黃格內停車、在禁區上落客、駕駛時使用手機等19項違規事項，亦擬增加罰款金額約50%；而現時在限制區讓客上車定額罰560元，若上調五成後有可能增至840元。私家車停車收費錶，由每節2元上調至每節4元，貨車、巴士、旅遊巴收費不變。運輸及物流局在其社交平台專頁上昨表示，與其他國際城市相比，香港的交通違例罰款水平明顯偏低；加上本港相關罰款和咪錶收費已逾30年沒有調整，期間通脹已達70%了。為了加強道路安全及提升交通管理，當局認為有必要適度調整這些多年未變的收費和罰款水平。