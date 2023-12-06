《獅子山下》改詞谷區議會選舉投票　MIRROR曾翻唱賀回歸｜Ray Online

「獅子山精神」係香港人成日提及嘅奮鬥精神象徵，源於港台七十年代電視劇《獅子山下》，其同名主題曲近年亦不時因應社會重大事件，出現群星翻唱或改詞版本，包括最新推出、配合區議會選舉宣傳嘅《獅子山下 共建美好社區》。

多名官員2013年齊合唱

《獅子山下》原曲1979年發行，由黃霑填詞、羅文主唱，2002年時任財政司司長梁錦松宣讀《財政預算案》時，亦引用咗一段歌詞作結，呼籲社會同舟共濟。2013年政府舉行「家是香港」公眾參與運動啟動禮，時任政務司司長林鄭月娥、政府新聞處處長黃偉綸、民政事務局副秘書長傅小慧、食物環境衞生署署長梁卓文、食物及衞生局局長高永文、保安局局長黎棟國等官員，都有同小學合唱團一齊唱《獅子山下》。

「家是香港」主題曲係張學友同陳奕迅合唱嘅《同舟之情》，呢首歌意念原來都係來自《獅子山下》，多句歌詞都係改編自《獅子山下》，副歌更直接加插一段原曲落去。