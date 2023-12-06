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2023-12-06 16:15:54

《獅子山下》改詞谷區選投票　MIRROR曾翻唱賀回歸｜Ray Online

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從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖)

從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖)

「獅子山精神」係香港人成日提及嘅奮鬥精神象徵，源於港台七十年代電視劇《獅子山下》，其同名主題曲近年亦不時因應社會重大事件，出現群星翻唱或改詞版本，包括最新推出、配合區議會選舉宣傳嘅《獅子山下 共建美好社區》。

▼多名歌手合唱《獅子山下 共建美好社區》▼

從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖) 從《獅子山下》改編的《獅子山下 共建美好社區》由多名歌手合唱。(音樂影片截圖)

多名官員2013年齊合唱

《獅子山下》原曲1979年發行，由黃霑填詞、羅文主唱，2002年時任財政司司長梁錦松宣讀《財政預算案》時，亦引用咗一段歌詞作結，呼籲社會同舟共濟。2013年政府舉行「家是香港」公眾參與運動啟動禮，時任政務司司長林鄭月娥、政府新聞處處長黃偉綸、民政事務局副秘書長傅小慧、食物環境衞生署署長梁卓文、食物及衞生局局長高永文、保安局局長黎棟國等官員，都有同小學合唱團一齊唱《獅子山下》。

「家是香港」主題曲係張學友同陳奕迅合唱嘅《同舟之情》，呢首歌意念原來都係來自《獅子山下》，多句歌詞都係改編自《獅子山下》，副歌更直接加插一段原曲落去。

2013年林鄭月娥、黃偉綸、高永文等官員，與小學合唱團齊唱《獅子山下》。(資料圖片／政府新聞處)

2013年林鄭月娥、黃偉綸、高永文等官員，與小學合唱團齊唱《獅子山下》。(資料圖片／政府新聞處)

第五波疫情改詞團結市民抗疫

去到近年，香港舊年回歸25周年嗰時，男團MIRROR亦有翻唱《獅子山下》慶祝。舊年年頭第五波疫情嗰時，無綫電視多個藝員同歌手則演唱改詞版本《獅子山下 同心抗疫》，希望團結市民抗疫，包括「我哋齊心 在獅子山下相互勉 取勝 這一場疫戰」。

嚟到2023年底，政府全方位鋪天蓋地宣傳區議會選舉投票日，至投票日前5日更推出群星合唱嘅《獅子山下 共建美好社區》。音樂影片(MV)雖然冇好似抗疫嗰首咁列出參與歌手或藝員，但單從MV都見到有好多人一齊唱。

長3分幾鐘嘅MV，先後亮相嘅包括港區全國人大代表鄺美雲、譚詠麟、張智霖、炎明熹、鍾鎮濤、區瑞強、蘇永康、張衞健、梁樂童、梁漢文、Maria Cordero、車婉婉、李龍基、胡渭康、女團XiX、林智樂等，以及唐文龍、李思捷、麥長青、曹永廉、阮兆祥、謝雪心、無綫電視劇集《愛．回家之開心速遞》演員等合唱。喺禮拜六(9號)共建美好社區大匯演公布參與名單之前，唔知大家又喺MV認出幾多位呢？

「獅子山精神」係香港人成日提及嘅奮鬥精神象徵。(資料圖片／蘇文傑攝)

「獅子山精神」係香港人成日提及嘅奮鬥精神象徵。(資料圖片／蘇文傑攝)

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