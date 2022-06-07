「玻璃朱」不小心駕駛拒呼氣罪成 有3次案底獲准保釋候判

飲食作家兼電視節目主持人「玻璃朱」朱庭萱，今年初駕駛私家車時撞傷一名菲律賓男子，事後沒有應警員要求提供呼氣樣本，被控不小心駕駛及在體內酒精濃度相當可能超過訂明限度下沒有提供呼氣樣本以作酒精分析罪。

被告今日於東區裁判法院承認兩罪，當庭交出車牌。庭上透露被告已有3次相類似定罪紀錄，主任裁判官嚴舜儀將案押後至6月28日判刑，以待索取其感化及社會服務令報告，期間被告准以原有5000元保釋。

被告朱庭萱（47歲）被控於2022年1月28日，在香港灣仔道與天樂里交界在道路上不小心駕駛私家車。她另被控於同日同地於檢查呼氣測試顯示其在呼氣中的酒精比例相當可能超過訂明限度，而被警員要求提供2份呼氣樣本以供認可呼氣分析儀器加以分析時，無合理辯解而沒有提供該等樣本。

辯方求情指 被告身兼父職

案情顯示，案發當日凌晨約1時，被告駕私家車駛至灣仔道時，沒有遵守紅色交通標誌而在涉案路口左轉，撞到事主右邊身體，過程被交通警員目擊；事主送院驗傷後無大礙。被告之後被帶返警署協助調查，但多次拒絕提供呼氣樣本和拒絕回答提問。辯方求情指，被告育有一名8歲兒子，自與丈夫離婚後一直身兼父職，每早送兒子上學，亦是家庭唯一經濟支柱。辯方呈上被告兒子撰寫的求情信，指每晚要被告擁著方能入睡，望法庭「畀多次機會媽媽」，否則他便無人照顧。被告聞此表現激動，一度掩面痛哭。

被告有3次 相類近定罪紀錄

控方透露被告有3次相類近定罪紀錄，辯方指被告對上一次定罪是在2016年，而根據第374章《道路交通條例》，被告在5年內沒有再犯案可視為初犯。辯方又指，被告熱心公益、愛護動物，事發當天本來堅持不喝酒，但因朋友盛情難卻，最終還是喝了三杯。她事後深感後悔並積極參與戒酒課程，明白不應心存僥倖，又指她不熟悉該段路，故此以為左轉並無不妥。辯方因此建議法庭以罰款處理不小心駕駛罪，酒精濃度超標一罪則以緩刑了事。