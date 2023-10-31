《現代物流發展行動綱領》今日公布 政府擬未來4年定期推4幅物流用地

運輸及物流局今日(31日)公布《現代物流發展行動綱領》，就短、中、長期發展提出8大策略及24項建議行動。其中政府已在葵青區貨櫃碼頭周邊，物色具發展潛力的物流用地。當局計劃由2024至2027年，定期推出共4幅物流用地，共佔19公頃，供業界發展多層式物流綜合大樓。另外，綱領亦指出，政府已在北部都會區預留共約37公頃土地作代物流圈，運輸及物流局今年起會聯同相關政策局及部門，在北部都會區規劃更多物流用地。

綱領提到8項策略，及24項建議行動，推動行業朝智慧化，現代化、綠色及可持續化、國際化及便利化的高質量發展，更好裝備香港物流業面對市場情況，鞏固及提升香港作為國際物流樞紐的優勢。

北部都會區約37公頃土地作物流圈用地

運輸及物流局局長林世雄表示，北部都會區約37公頃土地作物流圈用地，包括在新界北新市鎮及文錦渡、粉嶺北、新田/落馬洲、洪水橋/厦村和擬龍鼓灘填海區域；物流圈內包括現代化運輸、配送、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流動加工設備物等流基建設施。當局將於2023年與相關政策局開展規劃，相關研究料年內展開，預計2025年公布結果。

至於37公頃土地具體用途和分工，林世雄表示，物流業中有裝卸、加工等不同環節，對用地需求各有不同，如近口岸位置會集中跨境運輸；另外亦有金融和保險等輔助性質行業，故現時難以細分。他又相信即使物流圈分區發展，也可以達到「群聚效應」。