「環保裝修約章2024」簽署 倡六減兩加一關心 政府及建築業界努力打造可持續發展建築環境

建築業對環境產生重大影響，為減低工程對環境構成的滋擾，由粵港澳大灣區城市建築學會(香港)有限公司（GBIUA）全力策動，環境及自然保育基金資助，為期兩年的「環境及自然保育基金：社區先行計劃─減低裝修工程的環境滋擾」（先行計劃），早前舉行了「環保裝修約章2024」簽署儀式，期望透過建築業界和不同持份者共同努力，邁向可持續發展的建築環境。 大會特別邀請了香港環境師學會榮譽會長、中國一級註冊建築師譚天放先生；大灣區碳中和協會創會副會長、香港綠色建築議會董事、沛然環保主席及執行董事郭美珩女士；國際物業設施管理協會香港分會董事陳志豪先生，以及粵港澳大灣區城市建築學會(香港)會長程偉泉先生主持簽署儀式，聯同台下不同持份者，包括環保裝修倡導者、約章簽署者、發展商、設計師、物業管理專業人士、裝修工程承建商和學生代表等，共同見證「環保裝修約章2024」正式啟動。因事未能出席儀式的香港科技大學環境及可持續發展學部環境研究所首席發展顧問陸恭蕙教授亦以短片致賀，陸教授指香港城市密集，我們身邊經常會有裝修工程，帶來噪音、塵埃及廢物等問題。很高興先行計劃設置了寧靜裝修實驗室，有助研究裝修如何更環保及開發環保裝修工具。她並祝賀「環保裝修約章2024」能圓滿成功。

更多持份者參與 共建可持續建築環境 程偉泉會長致辭時表示，在疫情後不少人會在家工作和學習，生活環境如受裝修影響，是十分嚴重的問題。學會提出【共融，構建，未來，城市】的願景，並成功申請環境及自然保育基金資助，於3年前就如何減低裝修對環境滋擾設立實驗室，並就此議題作多方研討和對公眾提出改善建議。但由於不少人都抱著得過且過的心態，加上工友們因不同因素，大多都忽視坊間已有新的環保裝修技術和設備，故至今尚未做到可持續發展目標。 學會希望可改變香港市民，包括業界和不同持份者，共同努力為環保裝修作出貢獻。而簽署儀式雖象徵先行計劃的結束，但亦代表「環保裝修約章2024」展開新篇章，希望未來有更多團體簽署並實踐約章。程會長強調環保裝修十分重要，除影響施工者外，亦會影響下一代，而團結力量才可達到顯著成效，希望大家攜手共創更美好未來。 六減兩加一關心 令環境變得更好 「環保裝修約章2024」的內容涵蓋包括裝修工程設計及選材、施工方法和工具、建築廢物分類及處理、中小型工程管理等四大範疇，鼓勵可持續發展的做法，提倡「六減、兩加、一關心」原則，即減少噪音、震蕩、塵埃、氣體污染、資源浪費和製造建築廢物，以減低環境滋擾。兩加是增加善用環保材料和有效工序管理，一關心則是「關愛睦鄰，同惠社區」。 大會公佈了「裝修工程所帶來的環境滋擾程度的認識，以及對環保裝修概念和寧靜裝修的調查」結果，調查訪問了283位模擬裝修實驗室的參觀者，結果顯示約五成受訪的物管人員及市民大眾對環保裝修概念缺乏認識；公眾認為裝修工程在噪音及灰塵方面對他們的生活做成很大影響，且超過八成受訪者認為在市面尋找環保裝修工具存在一定困難。因此學會認為提升推動可持續發展建築環境的工作力度，特區政府和建築業界須加強合作，向不同持份者進行宣傳推廣及培訓，以求可建構可持續發展的未來。 提升環保裝修意識 籲轉用環保工具 大會並舉辦以「環保裝修技術與可持續發展」為主題的論壇，請來大灣區碳中和協會創會副會長、香港綠色建築議會董事、沛然環保主席及執行董事郭美珩女士；香港註冊建築師、香港建築師學會資深會員潘浩倫先生；香港小型工程推廣協會副主席雷煒程先生擔任分享嘉賓，以及主持人粵港澳大灣區城市建築學會規格及測量委員會副主席謝紹賢先生。

郭美珩女士指環保裝修除關乎環保外，亦與鄰舍關係及健康有關。關於綠色建築的標準，近年多有涉及環保裝修，新版本BEAM Plus便包含多條不同要求，如施工時間、減少噪音、震動、沙塵等的影響，並且讓空氣質素達到健康標準。潘浩倫先生則指，其實有不少商業項目已應用預製件，預製件有可以靈活變動間隔、施工簡易快捷、容易拆卸回收，亦可減少污染和廢料等優點，希望未來能讓設計師和建築師更多於住宅項目和室內裝修應用預製件。雷煒程先生則指，必須提升香港中小型工程承辦商的環保裝修意識，可透過提供一定誘因，吸引承辦商及分判商採用環保裝修方法及設施。亦要讓他們多試用環保工具，只要試用後了解這些工具的優點，有助他們轉用這些工具。