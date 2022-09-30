「疫苗通」要求今收緊 議員質疑違立法原意

本港「疫苗通行證」措施今日起收緊，包括5至11歲兒童要打齊兩劑新冠疫苗等。公務員事務局長楊何蓓茵稱，目前有約5萬名5至11歲兒童未打針，扣除部分確診後未夠期打針，料不會有很多兒童受影響。不過，立法會議員江玉歡質疑新措施，或有違「疫苗通」法例原意，政府則指已充分考慮有關因素。

即日起，5至11歲兒童需要打齊兩針或打首針未滿3個月，才可符合「疫苗通」的要求，康復兒童的接種要求則與成年人看齊。政府今起新增4個新冠疫苗接種站，其中荔枝角公園的是以貨櫃形式設立，楊何蓓茵稱，未來會在較多人流的地方設置同類型接種站，下一個是黃大仙廣場。

江玉歡：未見政府有權廢「免針紙」

在收緊要求的同時，有份審理條例的江玉歡接受本報訪問時質疑，新安排是否仍符合法例第599L章指明前提，即為預防或抵禦新冠肺炎個案或傳播等，以及紓緩新冠對社交或經濟活動影響的需要等因素，促當局交代政策法理依據和數據、是否符合前提等，重申香港是法治社會，如政府不依法如何要求港人跟從。

醫務衛生局回覆稱，措施旨在鞏固社會防疫屏障、減重症死亡風險、避免醫療系統不勝負荷，讓市民繼續有序回復正常生活和社會經濟活動等。同時，措施可避免未打齊針人士進入較高風險場所，減低染疫風險。江玉歡批評，措施未有考慮現時個案數，「無論去到幾多千宗都係會限制人嘅自由，仲要一路降」，坦言若知道條例發展如此，當日必定反對。

江玉歡形容政府說法完全不合格，另指未見法例賦予政府權力，廢除7名涉濫發「免針紙」私家醫生所發出的豁免書。醫務衛生局指，因政府有合理理由懷疑「免針紙」在未有遵從衛生署指引下簽發，故不符法例要求。

聯合醫院多6醫生確診

疫情方面，昨增4,269宗確診，多5人離世。聯合醫院矯形及創傷外科再多6名醫生確診，部分非緊急服務要調整。另外，兩名確診者被控違反隔離令外出罪成，昨分別被判罰1.2萬元和監禁14日、緩刑12個月。