「白卡聯盟」7成員寄刀片信到公共機構等　涉刑事恐嚇等罪被捕

警方於10月15日至22日期間接獲多宗報案，指三名社交媒體內容創作者的相關地址，包括公共機構、住所、教會及學校，先後收到自稱「白卡聯盟」寄出的信件，內容帶有威嚇成分並附有鎅刀刀片。經調查後，警方於昨日（23日）以涉嫌刑事恐嚇、作出有違公德的行為及公眾地方行為不檢，拘捕7名本地男子，介乎13至36歲。 港島總區重案組高級督察賴境耀表示，3名受害人均為活躍於社交媒體的內容創作者，曾合作拍攝生活影片。他們收到刀片信後，感到生命安全受到威脅。調查顯示，他們曾因為瑣事與與個別「白卡聯盟」人士結怨。

滋擾猥褻行為有升級跡象 警方留意到該自稱「白卡聯盟」的組織曾多次製作及發布不當影片，包括在公眾場所及公共交通工具上作出滋擾及猥褻行為，不單可能涉及刑事成分，近期警方留意到他們的行為有升級跡象。 港島總區重案組接手調查後，鎖定「白卡聯盟」多名活躍成員身份，昨日以涉嫌刑事恐嚇、作出有違公德的行為及公眾地方行為拘捕7名本地男子，報稱學生、工人及自僱人士等。 兩名被捕人正被扣留調查 警方在其中一名被捕人士身上檢獲同款郵票、刀片、雙面膠紙及手套，相信為製作恐嚇信後剩下的工具。案件仍在調查中，兩名被捕人現正被扣留調查，其餘被捕人士已獲准保釋候查。