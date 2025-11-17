《社情》特輯｜樂齡科技博覽暨高峰會2025 體驗創新科技 共建智慧樂齡未來

今屆博覽設有三大特色主題館，包括「AI智慧樂齡新未來」、「便便館」、及「照護食樂園」，分別聚焦人工智能的社會應用、排便與腸道健康，及照護食多元發展，透過創意場景和互動體驗讓大家了解樂齡科技對長者、殘疾人士、照顧者和業界的支援服務和方案，共同推動智慧生活。除了本地服務機構和創科力量，博覽同時匯聚來自中國內地、北歐、澳洲和日本的展團，並設有多個特色展位。還有公眾講座、輪椅花生Show、「照護食」烹飪示範和試食等連串精彩活動。

第九屆「樂齡科技博覽暨高峰會」（GIES），11月20至23日一連四天在香港會議展覽中心舉行，雲集超過270個參展單位，展出近1,000款來自本港、中國內地和全球各地的樂齡科技產品及應用方案，涵蓋健康監測及護理、遙距醫療、智能管理、跌倒偵測及康復訓練等多個範疇，讓大家飽覽融合人工智能、機械人、遠程、智能感應、數據分析與雲端等創新技術的樂齡科技。入場人士可親身體驗科技如何支援日常生活與工作所需，及提升生活質素，並掌握樂齡科技新趨勢。

腸道健康教育新體驗 帶你看見長者的需要

便便對不少長者來說是私密話題，面對排便困難一般都難於啟齒。隨著年齡增長，腸道蠕動減慢、排便困難更為常見，並會影響日常起居、睡眠與飲食；長期不適亦可能增加焦慮、沮喪與社交退縮。另一方面，如廁不便或環境設施不足更可能引致跌倒風險與自尊受損。便便這個「健康密碼」是長者身心狀態與生活品質的重要指標。「便便主題館」以開放與理解打破禁忌，邀請公眾走近「便便」，提升對長者排便健康的認識，並重視家居及社區如廁環境。主題館透過趣味互動裝置，將排便話題轉化為寓教於樂的體驗，讓參觀者從排便狀況中早期發現健康隱患，達到「便」辨健康的目的。

共建智慧老齡化 AI賦能樂齡生活新未來

人工智能（AI）技術發展迅速，便利日常生活及提升工作效率。在長者和復康照護方面，結合 AI 技術的科技產品同樣多元化 。「AI 智慧樂齡新未來」主題館匯聚多項科技應用，展示如何透過創新技術，讓長者在家庭、社區及康復照護中享有更安全、更獨立、更具尊嚴的生活方式。展館設有四大主題展區：「AI 智慧家居體驗館」、「AI 智慧社區共融站」、「AI 社區照顧與復康科技區」及「AI低空科技助老未來館」，展示安老科技未來發展的重要方向。透過模擬場景、互動體驗及數據展示，讓參觀者親身感受科技如何「以人為本」地融入長者生活，從居家到社區提供全方位支援。

從吞嚥困難到樂齡美食 照護食打造銀髮飲食新世代

吞嚥困難若處理不當，容易導致長者或病患者營養不良、誤吸，甚至影響健康。照護食讓吞嚥困難人士能安全進食、獲取足夠營養，並享受用餐樂趣。不僅改善健康，更是提升生活質素的重要一步。近年，本港的照護食除了應用於居家照護、醫院及護理院舍，餐飲業亦積極推出照護食餐膳。

照護食主題館將帶大家進入充滿想像力的 「照護食樂園」！參觀者置身於一個集吞嚥困難飲食解決方案、創新科技與公眾教育於一身的互動體驗空間，深入了解照護食的知識與應用、最新產品與服務，並展示銀髮經濟的多元發展，及香港與大灣區照護食生態圈的最新成果與未來藍圖。

銀髮高峰會 探索樂齡科技與銀髮市場新視野

GIES重點項目「高峰會」匯聚海內外專家，打造交流與分享的平台，為各界參加者呈現樂齡科技、創新應用及跨界協作的最新趨勢。今年，香港特區政府聯同香港社會服務聯會，圍繞「銀髮經濟」多個範疇，首次舉辦「銀髮高峰會」，將於11月21日在灣仔會展舉行。多位專家、學者及業界領袖將在主題及專題演講中聚焦樂齡科技生態圈，以銀髮科技為主軸，探討銀髮經濟的新機遇，並分享香港、大灣區及國際間的跨界合作經驗與展望。歡迎各界踴躍報名參加！

「網上高峰會」則於10月9至10日率先圓滿舉行，來自海內外及香港超過25位專家、學者及業界領袖，從多方面探討及分享樂齡科技之創新發展及應用經驗，包括：數碼無障礙、社會照顧數碼轉型、數碼化預設照顧計劃、照顧者線上風險評估分析、「用家為本」認知障礙照顧科技及AI居家及復康科技等議題。