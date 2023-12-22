「祈福黨」再現 70歲患癌婦被呃兩萬醫藥費 3雙程證男女落網　

祈福黨再現，警方拘捕3名持雙程證內地男女涉嫌以欺騙手段取得財產，案件中4名受害人被搭訕交出財物作祈福之用，共損失超過25萬元。一名70歲患有癌症的女受害人被騙原本用來醫病的近2萬元現金及金器。 4 人被搭訕交 25 萬現金及金器「祈福」 新界北總區重案組第一B隊吳紹鵬高級督察講述行騙集團手法，指警方10月至12月接獲4名年齡介乎57歲至71歲的受害人報案，指分別在天水圍、屯門、青衣及上水區被人搭訕，並按對方指示交出財物作祈福之用，案件中4名受害人共損失超過25萬元現金及金器。

扮「神醫」親屬指事主撞邪 首先詐騙集團第一名成員先在街上向受害人搭訕，問知否附近有一位知名神醫，騙徒繼續與受害人攀談，聲稱自己家人有重病，希望可以找該名神醫幫家人。第二名騙徒此時出現，聲稱自己認識該名神醫，帶受害人見第三名騙徒，第三名騙徒自稱是神醫子女，期間訛稱受害人「撞邪」或家中有靈體，會影響家人健康甚至有血光之災。 財物放膠袋「祈福」偷龍轉鳳 受害人因擔心家人遂跟隨騙徒指示，將家中貴重財物放入膠袋再「祈福」，過程中騙徒偷龍轉鳳，換上預先準備的水樽、報紙和雜物，吩咐受害人回家後才可揭開膠袋，最後始知受騙。其中一個案，70歲女受害人因患有癌症，相信騙徒謊言，最終被騙原本用來醫病的近2萬元現金及金器。