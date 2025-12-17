「禁餽贈公務員禮物」函件瘋傳 屋宇署：定期提醒業界承建商維護廉潔

公務員誠信及廉潔是香港保持競爭力的關鍵，近日流傳一份以屋宇署署長名義發出的通告，致函一眾建築工程界及承建商，題為「禁止向屋宇署人員餽贈禮物或提供利益」，稱聖誕及新年將至，署長提醒各位：「切勿贈送禮物或提供任何種類的利益予屋宇署人員」，強調可能墮入法網。社交平台facebook近日亦有網民轉載該份通告，引發熱議。屋宇署回覆《am730》查詢時確認每年均發出該函件，定期提醒註冊建築專業人士及承建商共同維護廉潔文化。
翻查屋宇署官網，該份通告亦於「資源--守則及參考資料--作業備考及通告函件」一欄刊登，署方歷年亦會於12月時份上載該份通告，內容大致相近。通告題為「禁止向屋宇署人員餽贈禮物或提供利益」，致函所有認可人士，包括註冊結構工程師、註冊岩土工程師、註冊檢驗人員、註冊一般建築承建商、註冊專門承建商、註冊小型工程承建商。
歷年12月致函業界承建商
通告稱聖誕及新年將至，屋宇署署長提醒切勿贈送禮物或提供任何種類的利益予屋宇署人員。署方理解「我們應保持良好工作關係」，不過贈送禮物或提供利益予屋宇署人員並非維持這關係的正當方法，強調政府已明令禁止公務員接受任何利益，因此向公務員饋贈禮物或提供利益，對彼此間的關係實在有損無益。
函件強調，政府人員接受至親和親密朋友以外人士的禮物均可能屬於嚴重罪行。即使是至親和親密朋友的饋贈，亦只限於若干規定情況下才可接受。贈送禮物或提供利益予政府人員，可能會引致有關人員感到尷尬，而且授受雙方都可能因而遭受處罰。函件最後稱「有鑑於此，請你依從上述原則行事，並將這信息轉告你的員工。」
屋宇署回覆《am730》查詢時表示，為促進和鼓勵建造業界共同建立防貪和誠信管理文化，屋宇署每年均會向業界持份者發出「禁止向屋宇署人員餽贈禮物或提供利益」通告函件，旨在定期提醒註冊建築專業人士及承建商嚴格遵守相關規定，共同維護廉潔文化。